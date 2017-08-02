Волков: команда Навального выступает за свободу слова и гей-браки

Команда Алексея Навального выступает за легализацию однополых браков, легких наркотиков и неограниченную свободу слова, заявил в интервью американскому изданию Politico глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков.

При этом политик подчеркнул, что хотя команда Навального и разделяет ряд идей, схожих с программой американских демократов, в вопросах экономики ее скорее следует сравнивать с "умеренными республиканцами". В частности, соратники оппозиционера выступают за снижение налогов, приватизацию госкомпаний и меньшее вмешательство государства в экономическую жизнь.

Авторы материала также затронули в беседе с Леонидом Волковым тему национализма. Политик подчеркнул, что Навальный защищает интересы русскоязычного населения страны, и что в такой форме национализма нет ничего постыдного. При этом Волков сравнил действующие российские власти с фашистским режимом в Италии времен Муссолини. По мнению политика, Кремль пытается убедить россиян в том, что если Навальный – националист, то он не может выступать за демократические ценности и свободы.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране действуют более 60 штабов оппозиционера. Согласно результатам опроса "Левада-центра", опубликованного в июле, узнаваемость Навального составляет 55 процентов.