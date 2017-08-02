РБК: членов "банды ГТА" конвоировали с нарушениями

Членов так называемой "банды ГТА", которые во вторник устроили стрельбу в Московском областном суде, должны были конвоировать не двое, а десять полицейских. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст служебной инструкции.

Из правил конвоирования также следует, что подсудимых не положено перевозить в лифте, а перемещаться по суду они должны раздельно. При этом, с учетом тяжести преступлений, в которых обвиняют "банду ГТА", в суде должен был действовать особый режим охраны.

Перестрелка в здании Мособлсуда произошла днем 1 августа. Сообщалось, что пятеро подсудимых напали в лифте на двоих конвоиров, завладев оружием. Троих нападавших застрелили сотрудники Росгвардии. Ранения получили конвоиры и один из полицейских.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия и попытке побега. Действия конвоя проверяет Следственный комитет России.

По делу "банды ГТА" проходят девять человек. Их обвиняют в серии убийств в 2012–2014 годах на трассе М-4 "Дон". Жертвами преступников стали 17 человек. Предполагаемый лидер банды был убит при задержании.