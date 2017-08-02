Главу ФСИН Кемеровской области подозревают в коррупции

Главу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области подозревают в получении крупной взятки. На сайте Следственного комитета имя чиновника не указано, но предположительно речь идет о генерал-майоре Константине Антонкине, пишет интернет-издание "Медиазона".

По версии следствия, в 2012 году подозреваемый потребовал от директора строительной компании земельный участок в обмен на контракт на разработку проектной документации для ремонта следственного изолятора.

В конце июля Счетная палата выявила неэффективное расходование почти 15 миллиардов рублей из средств, выделенных за последние десять на ремонт и строительство объектов ФСИН в России.