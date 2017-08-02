Исполнителей с ограничениями во въезде не пустят на "Евровидение"

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" запретили участие исполнителям с ограничениями на въезд в страну, где проходит состязание. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD. Европейский вещательный союз внёс изменения в регламент после того как власти Украины не пустили в страну российскую певицу Юлию Самойлову. Она нарушила украинские законы, выступив на концерте в аннексированном Крыму в 2015 году.

Организаторы конкурса подчеркнули, что "Евровидение" — неполитическое состязание. Как отмечается в регламенте, все причастные к конкурсу вещательные компании должным приложить максимум усилий, чтобы не политизировать конкурс. Телеканал ARD отмечает, что новый запрет может создать проблемы у участников с ВИЧ-инфекцией. Законодательство ряда стран не позволяет людям с этим заболеванием пересекать границу.

Россия собиралась отправить на Евровидение-2017 в Киеве певицу Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины запретила исполнительнице въезд в страну. Организаторы Евровидения предложили России организовать выступление Самойловой через телеконференцию либо прислать на конкурс другого участника. Москва отвергла оба варианта и отказалась от трансляции конкурса.