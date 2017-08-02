"Одиссея" Андрея Кончаловского (1997)

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Премьера «Одиссеи» Андрея Кончаловского. Впечатлениями о совместной работе и планах на будущее делятся с Яном Руновым Андрей Кончаловский, Изабелла Росселини, Арманд Ассанте, Грета Скакки и др. Впервые в эфире в июне 1997.

Ян Рунов: Новая киноверсия гомеровской "Одиссеи" была недавно показана по американскому телевидению. Этот 4-часовой телефильм был снят по заказу телекомпании NBC. К работе были привлечены крупнейшие силы мирового кино. Актеры Арманд Ассанте, Изабелла Росселлини, Ирен Папас, Джеральдин Чаплин, Эрик Робертс. Режиссер-постановщик и соавтор сценария - Андрей Кончаловский, оператор - Сергей Козлов, композитор - Эдуард Артемьев. Продюсеры - Френсис Форд Коппола, Роберт Хэлми, Фред Фукс и Николас Майер. В американских СМИ нагнеталось ожидание нового явления в киноискусстве – красочного, захватывающего зрелища со множеством комбинированных съемок, великолепной игрой, тонкой режиссурой. Сами актеры говорили, что получили огромное удовольствие от работы над фильмом и наперебой хвалили Кончаловского. Перед показом фильма для нью-йоркских критиков и журналистов в кинозале NBC я взял интервью у основных его участников. Первым, к кому я подошел, был Андрей Кончаловский. Андрей Михалков-Кончаловский известен по фильмам, поставленным им в России - "Первый учитель", "Дворянское гнездо", "Дядя Ваня", "Романс о влюбленных", "Сибириада", "Ближний круг", "Курочка Ряба", и в Америке - "Любовники Марии", "Убегающий поезд", "Танго и Кэш", "Соло для двоих". И вот теперь - новая работа, "Одиссея", которая может означать возвращение Кончаловского в Голливуд, в Америку. Андрей, из тех актеров, с которыми вы работали в "Одиссее", кто больше ваш актер, кто художественно вам ближе?

Андрей Кончаловский: Актеры должны быть все в режиссерском сознании одинаково любимы. Другой вопрос, что надо делать разные усилия с разными артистами. Профессия режиссера - это что-то среднее между акушером и психопатологом, потому что ты помогаешь рождать роль, и надо стараться это сделать как можно безболезненнее для артиста, который, собственно, и рожает. Разные артисты требуют разного подхода один требует "to spank him", как говорится, другой требует приласкать его, третий требует, чтобы с ним поговорили.

Ян Рунов: Изабелла Росселини сказала, что американцы работают действительно по системе Станиславского, а европейцы и русские могут только показать чувства. Этого достаточно?

Андрей Кончаловский: Все зависит от того, как понимать систему Станиславского. Система Станиславского, с одной стороны – искусство, а с другой стороны - искусство чувств. Поэтому чувства можно показать.

Ян Рунов: Вам одинаково работается с русскими актерами и американскими?

Андрей Кончаловский: Все актеры одинаковые в том смысле, что они все связаны с эмоциональным стриптизом. Американцы - более сдержаны, такая нация, протестантская, пионерская. А русские, наоборот, открытые, эмоциональные, они не стесняются своих чувств. Поэтому американцы русские, в понятии американцев, ведут себя как сумасшедшие, но они ведут себя просто нормально, для них нормально.

Ян Рунов: Та же Росселини сказала, что вы можете всё, работать в любом жанре.

Андрей Кончаловский: Я бы хотел мочь всё, но я всего не могу, к сожалению. Я комедию не могу снять.

Ян Рунов: Андрей, обычно режиссерам не хватает денег, чтобы сделать фильм так, как они задумали. У вас были такие проблемы?

Андрей Кончаловский: Денег никогда не хватает, но надо просто иметь некоторый контроль над своими желаниями.

Ян Рунов: У вас было, говорят, сорок миллионов. Вам хватило?

Андрей Кончаловский: Хватило, конечно, иначе мы не были бы здесь.

Ян Рунов: А почему фильм для малого, телевизионного экрана, а не для большого? На этот вопрос Андрей Кончаловский ответил по-английский, так как вокруг стояли американские журналисты.

Андрей Кончаловский: Сила телевидения в том, что оно проникает в каждый дом и предоставляет художнику возможность быть услышанным миллионами людей, одновременно донести до этих людей свою интерпретацию классики с телеэкрана. К тому же зрители тут же записывают новую картину на видеомагнитофон и пополняют свою видеотеку. В общем, видео-книги будут играть важную роль в 21 веке. "Одиссея" Гомера – бестселлер на все времена, в нем есть все: предательство, любовь, семья, верность, месть, борьба за власть и за выживание. Это все вещи универсальные. Я рад, что у нас был великолепный съемочный коллектив, в высшей степени профессиональный. Интересные комбинированные съемки. Впрочем, когда их много - тоже плохо, нельзя перекармливать спецэффектами. Но главный и наиболее важный спецэффект - человеческие чувства. И здесь Арманд Ассанте оказался более чем на месте, и Ирен Папас, и Изабелла Росселлини, которая играет богиню. Она и в жизни - богиня.

Ян Рунов: Далее мы вновь перешли на русский. Ваши планы?

Андрей Кончаловский: У меня много планов. Я сейчас буду делать на Красной площади огромный концерт, посвященный 850-летию Москвы, с классической музыкой, Ростропович… А кинопланов очень много.

Ян Рунов: Чувствуете ли вы себя русским кинорежиссером в Америке или режиссером вне границ, лишь родившимся в России?

Андрей Кончаловский: Нет, я себя чувствую русским за границей и иностранцем в России.

Ян Рунов: Исполнитель роли Одиссея Арманд Ассанте - один из самых популярных сейчас американских актеров. Он наиболее известен по кинофильмам "Вопросы и ответы", "Роковой инстинкт", "Стриптиз" и по телефильмам "Джек-потрошитель", "Похищенный", "Наполеон и Жозефина", "Готти". Он рассказал, что поначалу скептически отнесся к предложению сыграть Одиссея, потому что не верил в возможность экранизации эпической поэмы Гомера, не верил, что можно сделать из классики достойный и, в то же время, развлекательный фильм, и только имя Кончаловского изменило его решение. Арманд, если бы вам сейчас предложили сыграть русского человека, вы бы взяли что-то из ваших наблюдений за Кончаловским?

Арманд Ассанте: Как бы я попытался сыграть русский характер? Ничего специально русского. Моя преподавательница, у которой я учился актёрскому мастерству в американской Академии драматического искусства, была из России, ее звали Мирра Ростова. Если вы спрашиваете об особенностях русского национального темперамента, то Андрей - человек страстей, и в этом мы с ним похожи. Мы спорили друг с другом пока не выясняли все до конца. Я редко с кем достигал такого уровня эмоциональной правды. Нам пришлось работать в очень трудных условиях, сроки были сжаты до предела, и он очень помогал мне раскрыться эмоционально. Он - увлекающийся человек и честный в работе, мне это очень нравится. Самое трудное для режиссера - вызвать у актера аналогичные своим чувства и отношения.

Ян Рунов: Скажите, Арманд, вы бы хотели продолжать работу с Кончаловским хоть завтра, или вам бы хотелось сделать перерыв, отдохнуть, поработать с кем-то другим?

Арманд Ассанте: Я бы был счастлив работать с Андреем в любое время, потому что он невероятно одаренный человек, он знает как переводить литературу на язык кино, как обходить трудности экранизации классики, как создавать увлекательное зрелище. А мы делали из "Одиссеи" именно зрелище, приключенческий фильм. Но хотелось бы, чтобы наша работа побудила зрителей вернуться потом к первоисточнику и перечитать Гомера. Большая литература всегда помогает нам разобраться в себе, замечательный способ самоанализа. Почти каждый человек хотя бы раз в жизни идет на риск, потому что в нас с детства сидит искатель приключений, но при этом мы, как Одиссей, ставим на карту человеческие отношения. В конце Одиссей понимает, что в погоне за приключениями чуть не потерял любимую и преданную ему семью. Он приходит к тому, что семья, любовь родных дороже славы, побед, власти, богатства. Мне было очень приятно сниматься в Турции, на Западном побережье, где, вероятно, писал Гомер. Я постоянно чувствовал, что вот здесь, в этих самых местах, где мы играем древних героев, действовали они сами две с половиной тысячи лет тому назад. В такие моменты чувствуешь себя частью мироздания, космической вечности. Работа была очень напряжённой. Будь этот фильм не для телевизионного, а для большого экрана, его производство стоило бы 160 миллионов долларов, а у нас ушла лишь малая часть этой суммы. Работали мы по телевизионному расписанию, то есть снимали шесть дней в неделю. Всего мы работали 15 недель по 70-90 часов еженедельно. Почти все съемки в Турции и на Мальте проходили вне павильона, на натуре, часто при плохой погоде. Все переболели гриппом. Один раз на Мальте медсестре пришлось лечить почти всю съёмочную группу - 115 человек. Я болел во время съемок четыре раза, а кончилось тем, что, вернувшись домой, попал в больницу с воспалением легких. Но я все равно с удовольствием вспоминаю о днях работы над фильмом, в основе которого лежал такой литературный материал.

Ян Рунов: Какой из эпизодов оказался для вас более трудным?

Арманд Ассанте: Единственным трудным эпизодом в эмоциональном плане оказалась сцена возвращения Одиссея домой, к жене и сыну, которых он не видел двадцать лет.

Ян Рунов: Арманд, это - фильм-сказка, и, наверное, чтобы играть сказочного героя, надо быть немного ребенком, вернуться в детство?

Арманд Ассанте: Да, это как-то освобождает, снимает наслоение взрослой жизни, активизирует воображение. Актерское воображение - важнейший инструмент. Например, бывало, что моего партнера, к которому я обращаюсь, нет на съемочной площадке. В кадре я крупным планом. И тогда я просил Андрея: "Встань здесь и я буду работать на тебя".

Ян Рунов: Часто ли режиссер показывал, как надо сыграть сцену?

Арманд Ассанте: Андрей, действительно, очень показывающий режиссёр. Это важно, чтобы режиссер точно знал, чего он хочет, чтобы его точка зрения была хорошо обоснована и ясно изложена. Я не могу и не хочу работать с режиссерами, которые не могут точно объяснить мне, что я должен делать. При работе над фильмом актер тратит очень много времени и сил, и я не хочу растрачивать себя просто так. А Андрей, он будто лазер сконцентрирован на том, чтобы вытянуть из актера те чувства, те эмоции, которые нужны, и не позволяет сжигать актерскую энергию не в главном направлении. В этом его сила как режиссера.

Ян Рунов: И стандартный вопрос, Арманд: какой фильм следующий?

Арманд Ассанте: Я теперь дома, в Итаке. Нью-Йорк - моя Итака.

Ян Рунов: У президента NBC Роберта Райта я спросил: мистер Райт, это вы предложили пригласить для постановки "Одиссеи" Андрея Кончаловского?

Роберт Райт: Да, вернее, это была идея NBC.Мы считаем Кончаловского одним из лучших режиссеров в мире, и Френсис Форд Коппола был за Андрея, нам повело, что мы его заполучили.

Ян Рунов: А дорого ли он обходится компании?

Роберт Райт: Об этом лучше спросить Роберта Хэлми, владельца компании "Холлмарк", от имени которой был заключен контракт.

Ян Рунов: А зачем вообще NBC этот фильм?

Роберт Райт: Это большое событие - экранизация Гомера. А мы – компания, живущая событиями, и мы периодически снимаем телефильмы, которые уникальны.

Ян Рунов: Вы планируете "Одиссею" иногда повторять по своим каналам?

Роберт Райт: Будем повторять, но не скоро.

Ян Рунов: А будет ли фильм продаваться?

Роберт Райт: Да, мы будем продавать его по всему миру и видеомагазинам, и телестудиям.

Ян Рунов: Кому принадлежит фильм?

Роберт Райт: NBC принадлежат права в пределах США, а компании "Холлмарк" - во всем остальном мире.

Ян Рунов: Исполнительница роли матери Одиссея Ирен Папас уже много лет считается ведущей актрисой театра и кино Греции. Она наиболее известна по ролям в фильмах режиссера Какаяниса "Грек Зорба", "Электра", "Троянки" "Ифигения". Мисс Папас, в 1969 году в итальянском кинофильме режиссера Росси "Приключения Одиссея" вы сыграли Пенелопу. В новой экранизации поэмы Гомера вы сыграли мать Одиссея.

Ирен Папас: А в следующий раз сыграю бабушку!

Ян Рунов: Скажете, как вам работалось с Кончаловским?

Ирен Папас: Кончаловский для актера – рай. Он знает, как получить то, что актер может и должен дать. Все мы чувствовали себя с ним прекрасно. Он - актерский режиссер.

Ян Рунов: Ваши ближайшие планы?

Ирен Папас: Много и разные. Я создаю большую театральную школу в Афинах. Сейчас молодёжь потянулась к классике, к драме. Я мечтаю о том, чтобы все древнегреческие трагедии были экранизированы, и вся мифология. Это может быть прекрасно сделано в кино.

Ян Рунов: Вернемся к фильму "Одиссея". Как по-вашему, это греческий Гомер, русский или американский?

Ирен Папас: Это всемирный Гомер, понятный всем - и Греции, и России, и Америке. Великая литература! Я просто влюблена в гомеровский текст.

Ян Рунов: Исполнительница роли Пенелопы Грета Скакки входит в число первых красавиц современного Голливуда. Снималась в фильмах "Доброе утро, Вавилон", "Влюбленный", "Считается невиновным" с Гаррисоном Фордом, "Игрок" режиссера Роберта Олтмана, а за роль в многосерийном телефильме "Распутин" актриса получила высшую телепремию «Эмми». Когда я сказал, что представляю русскоязычную прессу, она расплылась в улыбке и произнесла по-русски:

Грета Скакки: Доброе утро! Спасибо! Нет! Это все, что я знаю, и я говорила эти слова Андрею, если это было к месту. Он очень интересный режиссер, требующий открытого эмоционального самовыражения, он настоящий русский, и мне это нравилось. Я многое узнала, многому научилась у него, он не такой, как другие режиссёры, с которыми мне приходилось работать. И сам он очень хороший актер, он так наполнен эмоциями, духовностью. Я была в Санкт-Петербурге полтора года назад и там встретила духовно богатых людей. И Андрей вносит много духовности, чувства в работу.

Ян Рунов: Скажите, узнав Андрея, побывав в России, вы бы сейчас Чехова играли иначе, чем раньше?

Грета Скакки: Да, пожалуй. И я бы хотела сыграть в чеховской пьесе в постановке Андрея, это было бы здорово.

Ян Рунов: Изабелла Росселлини играет в "Одиссее" богиню Афину. Повезло ей родиться дочерью знаменитых родителей - кинорежиссера Роберто Росселлини и киноактрисы Ингрид Бергман. Собственную карьеру Изабелла начала репортером на итальянском телевидении, в 28 лет, что довольно поздно для этой профессии, стала фотомоделью. Кинодебют состоялся в 1985 году в фильме "Белые ночи" с Михаилом Барышниковым в главной роли. Нужно ли вообще экранизировать классику, не теряет ли она при этом?

Изабелла Росселлини: Экранизировать нужно, на классике замешана наша культура, а "Одиссея" - еще и увлекательное произведение, хотя и написанное две тысячи лет назад. Это же почти "Звездные войны"!

Ян Рунов: Вам пришлось играть женщину, который две с половиной тысячи лет.

Изабелла Росселлини: О, боже! Надеюсь я не выглядела на столько. Если серьезно, то я просто играла женщину. В каждой из нас живет и богиня, и озорная, немного капризная девчонка. Мне было очень весело сниматься.

Ян Рунов: Что вам больше доставляет радости - работа фотомодели или киноактрисы?

Изабелла Росселлини: И то, и другое, для меня нет разницы.

Ян Рунов: Отразилась ли работа с Кончаловским на ваших представлениях о кино, на вашей актерской судьбе?

Изабелла Росселлини: Я еще не знаю. Если фильм будет признан в мире, если его ждет успех, то и мне достанется часть этого успеха, и тогда, возможно, появятся новые интересные предложения. Я знаю Андрея много лет и очень рада, что смогла с ним поработать. Он, по-моему, один из лучших режиссеров нашего времени. Вообще-то я больше работала с его братом, Никитой Михалковым, в Италии. Я играла у него очень небольшую роль, которую потом вырезали из фильма, и я очень рада, что хотя бы Андрей меня не вырезал.

Ян Рунов: Можете ли вы сравнить братьев-режиссеров и сказать, кто вам творчески ближе?

Изабелла Росселлини: Оба. Хотя они работают по-разному, у каждого свой стиль, своя специфика.

Ян Рунов: Но кого вы можете назвать более русским, а кого - более международным режиссером?

Изабелла Росселлини: Трудно сказать. Пожалуй, Андрей более интернационален, он жил в Америке, жил во Франции, а Никита всегда жил в России. Но, не знаю.

Ян Рунов: С кем из режиссеров, с которыми вам довелось работать, было легче всего?

Изабелла Росселлини: С Джоном Шлезингером.

Ян Рунов: С каким акцентом вы играли богиню?

Изабелла Росселлини: Она – гречанка, но я старалась играть без акцента, вернее, с олимпийским акцентом. Наша съёмочная группа была международной, но все говорили на общем английском и старались говорить правильно, без своего национального акцента. Думаю, нам это удалось.

Ян Рунов: Что вы думаете о гомеровской "Одиссее" и ее героях?

Изабелла Росселлини: "Одиссею" я впервые прочла в школе, потом перечитала лет шесть назад, когда о новой экранизации и речи не было, а в третий раз я прочитала уже перед съёмками. "Одиссею" я люблю с детства, и после каждого прочтения книга нравилась мне все больше. Я думаю, в большинстве современных героев есть немало от Одиссея. Яс удовольствием приняла приглашение сниматься в этом фильме еще и потому, что наделялась, что мои дети, посмотрев фильм, прочтут книгу. Статус классики, конечно, очень почетен, но в то же время иногда отбивает охоту читать ее.

Ян Рунов: Несмотря на все восторги участников фильма от своей работы нью-йоркские критики встретили эту картину сдержанно - по числу зрителей «Одиссея» заняла лишь третье место, уступив первые места сериалам «NBC”, а журнал «Телегид» дал фильму 2,5 звёздочки из 4-х возможных, то есть посчитал не его не более, чем удовлетворительным.