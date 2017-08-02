HRW требует отменить запрещающие анонимность в интернете законы

Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала отменить два новых российских закона, которые предусматривают обязательную идентификацию пользователей мессенджеров и запрещают использование программного обеспечения для обхода блокировки сайтов. В правозащитной организации считают, что эти законы угрожают свободе выражения мнений в сети.



Оба закона были подписаны президентом России Владимиром Путиным 30 июля. Средства для получения доступа к заблокированным ресурсам сами будут заблокированы, если не ограничат доступ к запрещенной на территории России информации. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД. Закон о мессенджерах обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей по номеру телефона.

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила российский закон о запрете на территории страны программ-анонимайзеров и VPN-сервисов. Россия, согласно докладу правозащитной организации Freedom House за 2016 год, является одной из 20 стран с "несвободным интернетом". О давлении на пользователей интернета в России в июле также заявили правозащитники Human Rights Watch.

