МИД Молдавии объявил Дмитрия Рогозина персоной нон грата

Официальный Кишинев объявил вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом сообщают российские информационные агентства. Принять меры в отношении чиновника предложил в среду глава МИД Молдавии Андрей Галбур, а решение поддержало большинство членов кабинета министров.

Собеседник "Интерфакса" уточнил, что причиной для таких мер стало интервью Рогозина каналу "Россия-24", в котором вице-премьер допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии.

28 июля вице-премьер и сопровождавшие его лица направились в Кишинев на встречу с президентом Игорем Додоном и для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию так называемой "миротворческой операции" российских войск в Приднестровье.

Пассажирский самолет, на котором летел чиновник, не пропустили через свое воздушное пространство власти Румынии. После этого Рогозин пригрозил санкциями должностным лицам, которые не позволили российской делегации попасть в Молдавию.