В Москве простились с Юрием Рыжовым

В Москве в Сахаровском центре прошла церемония прощания с ученым и общественным деятелем Юрием Рыжовым, который скончался 29 июля на 87-м году жизни. Он известен как советский и российский ученый в области механики жидкости и газа, академик РАН, доктор технических наук. В период с 1989 по 1991 год Юрий Рыжов был депутатом Верховного Совета СССР, а после распада Советского Союза занимал посты чрезвычайного и полномочного посла России во Франции, а также являлся членом Президентского Совета. Рыжов награжден медалью "Защитнику свободной России", удостоен многих наград российских и зарубежных академий и научных обществ, а также грамоты Федерации мира и согласия за активное участие в деле укрепления мира, сотрудничества и взаимопонимания. Юрий Рыжов неоднократно участвовал в программах Радио Свобода.