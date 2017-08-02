Лауреата "Учителя года" Демахина вернули на работу после увольнения

Педагога и театрального режиссера Александра Демахина, который был уволен из гимназии Ольбинского в Сергиевом Посаде из-за участия в общественной жизни города, вернули на работу. Об этом сам Демахин рассказал Радио Свобода.

О своем увольнении Демахин сообщил на своей странице в фейсбуке в понедельник. В самом учебном заведении заявили, что учитель ушел по собственному желанию еще в мае.

Александр Демахин баллотируется на выборах в Сергиево-Посадский городской совет депутатов от партии "Яблоко". В конце июля в городских СМИ появилась информация о том, что режиссер подвергся критике из-за постановки спектакля "Дом на краю света" по одноименному роману Майкла Каннингема. Главными героями этого произведения являются юноши, вступившие в гомосексуальную связь.

