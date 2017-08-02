История с увольнением Учителя года – 2012 Александра Демахина из подмосковного Сергива Посада, который получил профессиональную премию, а после этого пошел на местные выборы от "Яблока" и сразу же оказался безработным, получила неожиданное продолжение. Как сообщил сам Демахин Радио Свобода, его снова берут в школу на работу и возвращают ему все классные часы.

Источник в администрации Московской области говорит, что в столь стремительном решении "учительского вопроса" (фактически все случилось за сутки. – РС) помогла огласка этого случая. "В области скандалы никому сейчас не нужны, достаточно было того, что наверху об этом узнали, местную власть просто "поправили", – поясняет он.

Как уже рассказывало Радио Свобода, 32-летний Александр Демахин, учитель мировой художественной культуры (МХК) из Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского, решил пойти на муниципальные выборы 10 сентября 2017 года от партии "Яблоко". Данные в территориальную избирательную комиссию он подал в конце июля, а уже через несколько дней сообщил, что в школе он больше не работает, потому что его "участие в общественной жизни Сергиева Посада" не устраивает местные власти.

В самой гимназии Радио Свобода заявили, что срочный контракт с Демахиным, который вел там все часы по МХК, истек в конце мая и политика тут ни при чем.

О заслуженном учителе, который решил выдвинуться на местных выборах от оппозиционной партии и в итоге лишился своих учеников, написали многие СМИ. Александр Демахин не только преподавал в лучшей гимназии города, но и ставил спектакли, режиссировал массовые мероприятия, например, праздник к 70-летию Победы. В последнее время он фактически жил на два города: родной Сергиев Посад и Санкт-Петербург, где работал помощником художественного руководителя и БДТ им. Товстоногова. И скандал, всколыхнувший соцсети и СМИ, тут же решили "загасить" – уже во вторник вечером на официальном сайте Сергиева Посада появилось разъяснение главы Сергиево-Посадского района Михаила Токарева, где он написал, что "вопрос о заключении нового трудового договора на работу в гимназии – это личное решение Демахина, которое должно быть поддержано педагогическим советом и директором школы".

– Я знал, что в гимназии хотели, чтобы я и дальше работал, но на руководство надавили сверху, поэтому когда местные власти высказались, что они ждут от меня заявление на работу, то я его сегодня написал и возвращаюсь в школу, – сказал Александр Демахин Радио Свобода. – У меня было 12 часов в неделю моего предмета, это все часы по МХК, что есть в гимназии, с осени они снова у меня будут.

– С вами кто-то встречался из местной администрации? Почему власти вдруг пошли на попятную?

– Нет, со мной из администрации никто не встречался. Видимо, тот резонанс, который получило мое заявление, повлиял, но, тем не менее, теперь я имею возможность работать дальше.

– Почему вы пошли от "Яблока" на выборы, а не как самовыдвиженец, допустим, или не от партии власти, КПРФ или ЛДПР? Если вы станете депутатом, каким образом вы хотите влиять на жизнь в городе, что конкретно изменить? И с чем сейчас вы не согласны?

Я себя не позиционирую как какого-то оппозиционера, который против власти пришел бороться

– "Яблоко" ближе мне по взглядам, чем другие партии, которые вы перечислили. А что касается изменений, я в первую очередь говорю не о том, чтобы участвовать в принятии решений, я себя как раз не позиционирую как какого-то оппозиционера, который против власти пришел бороться. Сейчас у нас идут очень активные дебаты, в какой форме будет существовать городское поселение, городской округ, город, и есть много вопросов, в которых голос городского совета нового созыва будет значим. У меня, как у человека неравнодушного к судьбе своего города, есть какие-то пожелания, чтобы судьба города сложилась лучшим образом, и, соответственно, я принял такое решение. Я поражен, какую поддержку я получил в эти дни. Если раньше я как-то несерьезно относился к тому, чтобы быть депутатом, думал, что если получится, то и хорошо, то теперь очень хочу победить, чтобы оправдать те надежды, которые на меня возлагают.

– С тех пор как вы стали Учителем года и получали хрустального лебедя в Кремлевском дворце, прошло пять лет. Что изменилось в вашей работе за эти годы? Куда вообще идет наше образование?

Сейчас часто звучат заявления о том, что возвращение к советской школе является правильным путем, но для меня это не так

– В моей личной работе особенных изменений не произошло, лично я имею возможность работать, как и работал. Что касается общих изменений в системе образования, мне кажется, что в последний год происходят какие-то вещи, к которым у меня сложное отношение. Но я пока не очень понимаю, что из этого реализуется, а что нет. Например, я считаю, что Федеральные государственные образовательные стандарты, новые, которые были приняты несколько лет назад, я их очень высокого оцениваю, и вот сейчас какие-то обратные движения, связанные с образовательными стандартами, и я их не разделяю. Точно так же есть еще какие-то инициативы, связанные с введением новых предметов. Другое дело, что пока все это больше слова, я пока не вижу, чтобы это все реально произошло, и мне сложно говорить о результатах. Но то, что в последнее время звучали заявления об отказе от того пути, которым шло образование последние 20 лет, я, как человек, получивший образование в 1990-е годы, разделяю тот вектор, который тогда был задан, именно он лежит в основе моей идеологической позиции. Сейчас часто звучат заявления о том, что возвращение к советской школе является правильным путем, но для меня это не так. Мне кажется, что мир изменился, сейчас 21-й век, и в образовании важно как раз искать новые пути и новые способы. В 1990-е и в 2000-е годы в нашей стране самыми разными школами был накоплен очень позитивный и ценный опыт, и мне бы хотелось, чтобы он развивался, а мы бы не говорили о том, что стоит, скорее, вернуться к прошлому, чем развивать новые варианты образовательной стратегии.

– Если бы у вас была какая-то возможность, какие предметы в школе вы хотели бы ввести, а какие убрать? Вот министр образования Ольга Васильева возвращает астрономию...

Важно, чтобы ребенок мог выстроить индивидуальную образовательную траекторию

– Я сторонник системного подхода в образовании, и мне кажется важным, чтобы ребенок мог выстроить индивидуальную образовательную траекторию, чтобы развивалась исследовательская, проектная деятельность в рамках образования. Мне кажется, само мышление предметами – ввести предмет, вывести предмет, такое-то произведение литературное прочесть, такое-то не прочесть, – мне кажется, мы сейчас уже в другой реальности, и я бы говорил, скорее, об истории, интересной мне, связанной с тем, как выстроить индивидуальный образовательный маршрут, сделать так, чтобы образование было практикоориентированным.

– Насколько я знаю, у вас были проблемы со спектаклями, которые вы ставили: некоторые считали, что они с гомосексуальным уклоном, что вы там чуть ли не педофилию пропагандируете, вас и из местной Общественной палаты хотели из-за постановок исключить. Как вы относитесь к таким заявлениям? И есть ли сейчас препятствия в постановке ваших театральных работ в городе?

– Это было два года назад, еще до других громких и более крупномасштабных театральных историй (скандал с оперой "Тангейзер" в Новосибирске, обыски и аресты в "Гоголь-центре". – РС), которые в нашей стране появились в последнее время. Видеозаписи всех спектаклей есть, и я не считаю свои работы вызывающими такие вопросы. Тем не менее, когда эти позиции были высказаны, я их услышал и принял к сведению. На данный момент у меня нет препятствий в том, чтобы осуществлять театральную деятельность. Вопрос в том, насколько у меня есть желание заниматься театральной деятельностью в рамках города, школы, но препятствий особенных нет.

Всего в сентябре в Сергиевом Посаде будут выбирать 25 депутатов. ЕР выставила 25 кандидатов, по два десятка – ЛДПР и КПРФ, "Яблоко" – 15. В четвертом округе, где выдвигается учитель Демахин, у него будет еще два конкурента от "Яблока". По словам Сергея Крыжова, руководителя "Яблока" в Сергиевом Посаде, в их районе ожидается острая кампания, потому что на уровне губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проталкивается идея об объединении округов, против чего выступает оппозиция. Впрочем, с давлением на кандидатов от оппозиции в эту осеннюю кампанию они пока не сталкивались, случай с Демахиным – первый, поясняет глава местного "Яблока".

– Для администрации района то, что Александр Демахин решил идти на выборы от "Яблока", стало шоком – он у нас личность яркая, – говорит Крыжов. – У нас в районе четыре города и несколько поселков городского типа, у каждого из них последние лет 10 были свои депутаты, своя власть и, главное, свой бюджет. Город Краснозаводск, к примеру, раньше был дыра дырой, а теперь там жить можно, да еще и получше, чем в Сергиевом Посаде. А теперь хотят сделать так, чтобы все в одном кулаке были – и депутаты, и финансы. Мы, конечно же, против этого активно возражаем.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев не сомневается, что давление в муниципальных образованиях на неугодных кандидатов лежит на совести глав этих муниципальных образований. "Область большая, выборы малозначимые, не судьбоносные совсем. Московская область долго старалась поменять свой имидж в том, что касается выборов, там ведь и председателя облизбиркома меняли. И губернатор требовал, чтобы выборы проходили без перегибов, – объясняет политолог. – Но устоявшуюся практику на местном уровне не так легко поменять".

Источник в администрации Московской области тоже говорит, что в скандальных историях никто сейчас не заинтересован, поэтому и "хэппи-энд" с учителем-режиссером случился так быстро. "Местная власть выводы быстро сделала, и притеснять его как кандидата не будут", – полагает он.