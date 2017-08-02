Медведев о новых санкциях США: "России объявлена торговая война"

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что введение новых санкций США положило конец надеждам Кремля на улучшение отношений с действующей американской администрацией. "России объявлена полноценная торговая война", – заявил Медведев. По его мнению, санкционный режим "будет сохраняться десятилетиями" и, поскольку ограничения носят "всеобъемлющий характер" и не могут быть отменены специальным распоряжением президента США без согласия Конгресса, отношения между Москвой и Вашингтоном, как считает Медведев, "будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента". Глава правительства при этом заявил, что российские власти "продолжат работу по развитию экономики и социальной сферы". "Мы справимся", – добавил Дмитрий Медведев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что введение новых санкций США "де-факто ничего не меняет". На вопрос о том, будет ли Кремль принимать какие-либо ответные меры в отношении Соединенных Штатов, Песков ответил, что такие меры "уже были приняты".

Президент США Дональд Трамп 2 августа ввел новые санкции в отношении России. Соответствующий законопроект ранее одобрил Сенат США. Документ, в частности, ограничивает максимальный размер инвестиций в нефтегазовые проекты, а также допускает введение персональных санкций в отношении россиян, которых Вашингтон считает причастными к кибератакам, коррупции и нарушениям прав человека. Кроме этого, закон ограничивает возможности Трампа – теперь президент США не сможет снять санкции с России без одобрения Конгресса. Сам Дональд Трамп считает, что таким образом закон "посягает на его полномочия".

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Кремль может принять некие "ответные меры" после введения новых санкций США. После этого Министерство иностранных дел потребовало сократить количество сотрудников американской дипломатической миссии в стране.