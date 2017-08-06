Бизнесмены будущего. Почему деньги не главное?

Какие сферы деятельности предпочитают молодые предприниматели, есть ли перспективы у коммерции в России и можно ли начинать дело без денег рассказывают заместитель директор Института общественных наук РАНХиГС Евгений Миронов, преподаватель РАНХиГС Юлия Игнатьева, генеральный директор креативного агентства Fabrika Роман Скороход, предприниматель Вадим Орлов и участники Летнего кампуса Президентской академии.

Ведет программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 6 августа в пять часов вечера