Бизнесмены будущего. Почему деньги не главное?

Какие сферы деятельности предпочитают молодые предприниматели, есть ли перспективы у коммерции в России и можно ли начинать дело без денег
Какие сферы деятельности предпочитают молодые предприниматели, есть ли перспективы у коммерции в России и можно ли начинать дело без денег рассказывают заместитель директор Института общественных наук РАНХиГС Евгений Миронов, преподаватель РАНХиГС Юлия Игнатьева, генеральный директор креативного агентства Fabrika Роман Скороход, предприниматель Вадим Орлов и участники Летнего кампуса Президентской академии.
Ведет программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 6 августа в пять часов вечера
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.