В Сенате США потребовали расследовать строительство стадионов к ЧМ-2018

В Сенате США потребовали расследовать условия труда на строительстве объектов Чемпионата мира — 2018, который пройдёт в России. Группа из 8 сенаторов во главе с Бобом Менендесом призвала перенести турнир в другую страну, если данные о нарушении прав человека подтвердятся.

В заявлении сенаторов говорится, что Международная федерация футбола должна выполнять свои обязательства в области прав человека и не может допустить использование принудительного труда.

В июне в международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что строители на российских стадионах к чемпионату мира по футболу и Кубку конфедераций подвергаются эксплуатации. По данным правозащитников, рабочим на шести стадионах задерживали или вовсе не платили зарплату, а также заставляли работать при температуре в минус 25 градусов без дополнительных мер защиты. Многие строители работали без трудового договора.

Кроме прочего, организации Human Rights Watch известно о 17 погибших на стройке, а также о гражданах Северной Кореи, работавших над возведением стадиона в Санкт-Петербурге. Их, по данным правозащитников, вынуждали переводить заработанные деньги правительству КНДР. Москва все обвинения в нарушении прав рабочих отрицает.