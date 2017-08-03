В Татарстане в присутствии ОМОНа с собаками снесли дома цыган

В Татарстане в деревне Айша снесли принадлежащие цыганам дома, которые, по мнению властей республики, являлись "незаконными постройками". Как сообщает "Idel.Реалии" (проект Радио Свобода), снос начался в 6 утра, когда в деревню прибыли сотрудники ОМОНа с собаками, автозак и судебные приставы в сопровождении спецназа.

Суд в Татарстане 16 марта постановил снести в поселке Айша пять домов цыган. До 3 августа жители деревни успели самостоятельно разобрать три постройки. За снос оставшихся двух домов цыгане теперь обязаны заплатить около 800 тысяч рублей.

Юрист правозащитной организации "Зона права" Андрей Сучков отмечает, что власти региона не имели права уничтожать материалы, из которых были построены дома цыган. "На каком основании служба судебных приставов отнесла хороший строительный материал к строительному мусору, непонятно", – заявил Сучков.

В прошлом году были снесены около 100 домов цыган в поселке Плеханово Тульской области. Власти региона также назвали постройки "незаконными". Перед принудительным сносом зданий в поселок были направлены около 500 полицейских, в том числе бойцы ОМОНа и военнослужащие внутренних войск. Несколько человек были задержаны. Трое цыган были оштрафованы за неповиновение полиции.