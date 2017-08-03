Трамп: отношения России и США – на самом низком и опасном уровне

Отношения Соединенных Штатов и России находятся на самом низком уровне, и это представляет опасность, написал президент США Дональд Трамп в твиттере. В сложившейся ситуации Трамп обвинил Конгресс.

"Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне, и это очень опасно. Скажите спасибо Конгрессу, тем же людям, которые даже не могут дать нам здравоохранение!"

В среду Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Новый пакет мер фактически лишает президента права отменять ранее принятые ограничения без одобрения Конгресса. Сам Дональд Трамп считает, что таким образом закон "посягает на его полномочия". Он отметил, что будет выполнять принятый закон до тех пор, пока это не противоречит американской конституции.

В Кремле отметили, что введение новых санкций США положило конец надеждам Кремля на улучшение отношений с действующей администрацией Белого дома. "России объявлена полноценная торговая война", – заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его мнению, санкционный режим "будет сохраняться десятилетиями", а из-за того, что ограничения нельзя отменить без согласия Конгресса США, отношения между Москвой и Вашингтоном "будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента".