Активист "Яблока" Егоров арестован по обвинению в призывах к терроризму

Суд в Тверской области арестовал активиста партии "Яблоко" Владимира Егорова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Егоров обвиняется в призывах к терроризму. По словам Егорова, речь идет о посте в социальной сети "ВКонтакте", в котором он резко высказался о президенте России Владимире Путине. Егоров покинул Россию в середине июня после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Активист связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью. Сейчас активист находится в следственном изоляторе.

Накануне стало известно, что активист был экстрадирован в Россию из Белоруссии, где просил политического убежища.

