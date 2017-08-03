Экс-сенатор от Челябинской области приговорен к 9 годам заключения

В Челябинской области суд приговорил экс-сенатора к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки.
Константин Цыбко также оштрафован на 70 миллионов рублей.
По версии следствия, он получил не менее 17 с половиной миллионов рублей за назначение сити-менеджером города Озерска жителя Магнитогорска Евгения Тарасова и более 10 миллионов – за поддержку бизнес-проектов одного из предпринимателей.
Цыбко настаивал на своей полной невиновности.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.