Экс-сенатор от Челябинской области приговорен к 9 годам заключения

В Челябинской области суд приговорил экс-сенатора к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки.

Константин Цыбко также оштрафован на 70 миллионов рублей.

По версии следствия, он получил не менее 17 с половиной миллионов рублей за назначение сити-менеджером города Озерска жителя Магнитогорска Евгения Тарасова и более 10 миллионов – за поддержку бизнес-проектов одного из предпринимателей.

Цыбко настаивал на своей полной невиновности.

