Петербургские журналисты поддержали Али Феруза

Около 10 журналистов и гражданских активистов вышли на Невский проспект и провели у Дома журналистов серию одиночных пикетов против депортации в Узбекистан корреспондента "Новой газеты" Али Феруза. Активистка Марина считает намерение его депортировать безосновательным, тем более, что он уже много лет живет в России, и что у него здесь мать. По мнению активистки, никого, кто просит политического убежища, высылать нельзя, она напоминает, что Али Феруз уже пытался покончить с собой прямо в суде, опасаясь депортации.

Организовал пикеты шеф-редактор сайта "Новой газеты" в Петербурге Серафим Романов. По его словам, в редакцию обратился независимый профсоюз журналистов, организовавший акцию в поддержку Али Феруза в Москве, и предложил провести такую же. Петербургское журналистское сообщество откликнулось на призыв Серафима Романова, опубликованный в Telegram, времени на подготовку было всего около часа, тем не менее, люди успели напечатать плакаты и собраться на пикеты. Прохожие, среди которых выделялись уроженцы Кавказа, проявляли к пикетом живой интерес и даже фотографировались с активистами.

В предоставлении политического убежища журналисту отказали в мае этого года, его коллеги из "Новой газеты" убеждены, что его прошлое ничем не запятнано, и что узбекские спецслужбы обвиняют его в связях с террористами только для того, чтобы вернуть его на родину и посадить в тюрьму. Паспорт Али Феруза был украден в 2012 году, но восстановить его можно только в Узбекистане, что означает для него потерю свободы, а, возможно, и жизни. 1 августа он был задержан в Москве около редакции "Новой газеты". На следующий день Басманный суд постановил депортировать его из России как иностранного гражданина, нарушившего режим пребывания в стране.

