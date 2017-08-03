Пикеты в защиту Али Феруза

В Москве у здания администрации президента России прошли одиночные пикеты в защиту корреспондента "Новой газеты" Али Феруза, которого суд постановил депортировать в Узбекистан. Полиция задержала четверых активистов. В защиту Феруза выступили международные правозащитные организации "Репортеры без границ", Amnesty International и Human Rights Watch. Правозащитники утверждают, что в Узбекистане журналиста могут ждать пытки. Как сообщил "Открытой России" главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, сейчас редакция ведет переговоры о возможности вывезти Феруза в одну из стран Евросоюза – для этого ему необходим паспорт Красного Креста. В Совете по правам человека выдворение Феруза назвали нарушением российской Конституции. В Кремле при этом заявили, что власти не могут "закрыть глаза" на якобы допущенные журналистом нарушения миграционного законодательства.