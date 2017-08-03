Максим Сенах осуждён в США на 46 месяцев тюрьмы, а затем будет выслан

В США российского хакера Максима Сенаха суд приговорил к 46 месяцам тюрьмы.

Он был признан виновным в получении личной выгоды от распространения вредоносной компьютерной программы Ebury и незаконном присвоении миллионов долларов. После отбытия срока наказания киберпреступник будет депортирован в Россию.

Уроженец Великого Новгорода, Максим Сенах был задержан в 2015 году в Финляндии, а затем экстрадирован в США. Там он заключил сделку со следствием и в марте признался в участии "в заговоре с целью совершить компьютерное мошенничество".

По данным судебного расследования, Сенах он был причастен к созданию ботнета Ebury, охватившего десятки тысяч серверов в США и других странах.



