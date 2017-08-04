Россиян, проникших на военную базу в Латвии, осудили и освободили

Суд в Риге приговорил двух россиян, проникших на военную базу, почти к четырем месяцам лишения свободы, которые они уже отбыли, находясь под следствием.

Как сообщает издание Delfi, Александру Куркину и Андрею Попко запрещен въезд в Латвию на несколько лет. Их защита собирается обжаловать приговор.

Пророссийский активист из Латвии Владимир Линдерман, которого обвиняли в пособничестве при проникновении на объект, суд оправдал.

В июне 2015 года на военной базе в латвийском городе Адажи были задержаны два россиянина, незаконно проникшие на ее территорию. У них были изъяты листовки на английском языке. Сообщалось, что Куркин и Попко хотели установить российский флаг. Дело расследовали по статьям о шпионаже и терроризме, однако потом обвинение переквалифицировали на "хулиганство".

На военной базе Адажи неоднократно проводились учения по сдерживанию потенциальной агрессии со стороны России.