Генпрокуратура объяснила правила изъятия книг фонда Сороса

В России не должны изыматься книги русских классиков издания 1996-2003 года издания с печатью института Открытое общество фонда Сороса. Об этом говорится в письме Генеральной прокуратуры России к Министерству культуры.

В письме подчеркивается, что запрет распространяется только на книги, написанные Джорджем Соросом, учебные пособия, методологические материалы и программы, изданные при поддержке института, а также статьи по материалам проведенных мероприятий.

В июле стало известно, что в библиотеках Архангельской области убирают с полок книги, изданные при поддержке Фонда Сороса. Речь шла о книгах русских классиков, на которых стояли штампы института Открытое сообщество. В пресс-службе Министерства культуры Архангельской области сообщили, что никаких распоряжений об изъятии книг не давали.

В 2015 году фонд Сороса был признан нежелательной организацией в России.