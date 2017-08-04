Из Парижа на "судозавод"

Новость о том, что 19-летняя дочь пресс-секретаря президента поедет в Севастополь решать проблемы судоремонтного завода, оживленно обсуждали в соцсетях два дня назад. Интервью, которое Елизавета Пескова дала в связи с посещением верфи, не обмануло ожиданий:

​Сегодня очень многая молодежь заинтересована совершенно другими вещами – естественно, связанными с заработком денег, с малым, средним бизнесом. Я лично не знаю ни одного человека, который бы даже задумывался о том, что есть такие люди, которые занимаются судостроительством. Для этого нужна очень сильная информационная поддержка. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства.

Мимо "судопроизводства" комментаторы пройти никак не могли.

Александр Тверской

19-летняя Лиза Пескова приехала в Крым наводить порядок в судостроительной отрасли.

Я её в первый раз вижу на видео и надеюсь в последний.

"Судозавод", "судопроизводство".

Послушайте нового светоча российской политики, новую барыню российских крепостных. Поклонской достойная смена подрастает.

Владимир Голышев

Мадемуазель Пескова слыла культурной девушкой: в ее словаре было около 180 слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: СУДОПРОИЗВОДСТВО.

Карданов Мухарби

Судопроизводство. Так вот ты какое!

Aaron Bar Noah

Она имела ввиду судостроенчество

Nikolai Klimeniouk

[Убиться] можно. "Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова в ходе визита в Севатополь, который она посетила для решения проблем местного судоремонтному завода, дала небольшое интервью..." Визит дочери, ***. Для решения проблем, *****. Судоремонтному, ****, завода. Русский, [чтоб его], язык они защищают. "Я не знаю ни одного такого человека, который бы даже задумывался, что есть такие люди, которые занимаются судостроительством". Даже, *****, спеллчекер знает слово "судостроение". А у этих яхты на деревьях растут, а авианосцы, наверное, из недр качают, как нефтегаз.

Свою версию интервью, которое могла бы дать Лиза Пескова, предлагает ​Евгений Шестаков:

— Лиза, а что такое бизнес-патриотизм?

— Это желание помочь родной стране сделать тебя богатым. Это надлежащий уход за поголовьем рабочих, забота о духовном интерьере их мыслей, периодические финансовые ласки в их сторону. Ведь главное — это люди. Три алкоголика на конвейере могут убить градообразующее предприятие, поэтому цеховая полиция должна быть конной и с собаками, специально обученными искать бракованные детали.

— Вот, кстати. Вы ведь учились в Институте Изучения стран Азии и Африки. Каким боком вам корабли?

— В судопроизводстве я разбираюсь, ходила на якорные курсы, читала много стихов о море. Это несложно. Чтобы изготовить простейший пароход, сварку нужно начинать с передней кормы, аккуратно прижигая листы к проекции корпуса и стараясь попадать огнем в воображаемое темя детали.

Главное — внимание. Большой завод — это всегда много суеты, все туда-сюда бегают, такая мотня, что голова кругом. Поэтому перед началом всегда нужно собрать рабочих и мотивировать их иконой. Очень многое зависит от точности сборки, поэтому, к примеру, изготовление выгребного винта зачастую требует порки и тыканья провинившихся носом в стружку.

Однако те, кто думал, что Елизавета Пескова не решит проблем судоремонтного завода, оказались посрамлены: газета "Новый Севастополь" сообщила, что визит Песковой "совпал с объявлением местного правительства о готовности подписать мировое соглашение с предприятием". Заголовок этой новости тоже стал поводом для шуток.

Все это, конечно, выглядит абсурднее некуда – но по-другому в России дела не делаются, отмечают комментаторы.

Николай Травкин

Сначала не поверил Францу Клинцевичу о закладке 6 авианосцев, но после визита Лизы Песковой на судостроительный завод в Севастополе сомнения отпали

Anatoly Gasan-Jalalov

Всё верно, Пескова может помочь рабочим судоремонтного завода. Это вам не Украина! У нас всё решают громкие имена. Да, и московским противникам реновации и прочим недовольным занудам следует обратиться к Песковой за помощью, а не толочь воду в ступе. Попытка-не пытка. Пора уже понять, что живем при феодализме.

"Выстрелило" в соцсетях не только интервью, но и фото юной пиарщицы в Instagram – особенно то, где она позирует с двумя рабочими. В подписи к фото Пескова уточнила, что платье, в котором она снялась, сшито домом моды Firdaws – эту марку создала в 2009 году жена Рамзана Кадырова, а сейчас ею руководит дочь главы Чечни, Айшат Кадырова. Позднее подпись была отредактирована, но первоначальный текст сохранился на сайте Эха Москвы.

Между тем у завода был и собственный PR-менеджер, напоминают в телеграм-канале ​Беспощадный пиарщик:

Инстаграм-блогер и по совместительству дочь пресс-секретаря Владимира Путина Лиза Пескова, известная своими внезапными откровениями в соцсетях на тему "я дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара", закатала рукава, сошла с трапа прайватджета из Кот Д'Азур на севастопольскую землю и побывала на судостроительном предприятии.

Там Лиза выяснила три вещи. Во-первых, есть Севастополь, во-вторых, где-то в Севастополе есть суда, и в-третьих, девочки, кто-то эти суда строит. Поэтому, решила Лиза, судам обязательно срочно нужен пяр. БП интересует, хорошо ли себя сейчас чувствует отдыхающий на Бали живой и здравствующий пярщик ОСК (материнской компании севастопольсого судостроительного завода) Илья Житомирский? Не считает ли он дни/часы/минуты до своей безвременнй отставки?

К тому, что дети российской элиты так или иначе оказываются пристроены на хлебные должности, все давно привыкли.

Anastasia Kirilenko

Со дна замолотили...

Вообще, идея здравая, несомненно.

Молодого Юсупова В. надо пригласить (тот что ухайдакивал верфи Германии, отмывая деньги Медведа), он поможет в "пиаре судостроительства :-)", трабером подтянут

А вообще нереальный звездец. Уже привыкли к 25-30 -летним талантливым недорослям кириллам шамаловым и прочим ковальчукам из Сибура/банка Россия, но они не публикуют посты "привет, а вот я в brioni на такой-то нефтяной вышке". Т.е. это вот какое-то новое откровенное дно днищенское, трешачок.

(Firdaws - это дом моды жены Кадырова btw). Не хватает только Баскова, который выучил чеченский и поет на нем у рамзанчега.

Алексей Траньков

...воспроизводство ДЕТОЧЕК это же главный маркер единства обеих элит. Советские и постсоветские — они очень разные, но вот ДНК...

Anton Pushenkov

В 21- герой труда, в 25- маршал ВМФ, в 30- архимандрит Приднестровья.

Многие, впрочем, считают такую судьбу незавидной.

Михаил Пожарский

Как известно в патрон-клиентских системах вроде той, что господствует в российском государстве, главным качеством требуемым от всякого человека является "личная лояльность", которую у нас путают с "порядочностью". Каким бы ни был человек - главное, чтобы не предал. В условиях, когда отсутствует нормальная конкуренция, которая могла бы оценить профессиональные качества чиновника и общественный надзор, который бы за ним присматривал, эта личная лояльность является единственной гарантией того, чтобы фигурант не украл СЛИШКОМ много, не завалил СОВСЕМ уж бездарно доверенный ему участок, а заодно и не поучаствовал в дворцовых интригах против господина. Естественным образом такую систему наполняют кровные родственники, жены, мужья, сослуживцы и друзья детства.

Поэтому судьба детей номенклатуры не такая уж радужная, как может показаться. По происхождению им предназначена не только жизнь за счет ограбленного населения России, но еще и "служба". Поэтому мне даже стало жаль Лизу Пескову, по прочтении новости о том, что она в составе какой-то там делегации поедет инспектировать судоремонтный завод в Севастополе. Девочке явно хочется жить в Париже, заниматься искусствами и маркетингом, поучать немытых русскоязычных читателей мудрыми речами в инстаграмме, а в редкие приезды домой - плясать в "Рабице" в обнимку с Люсей Штейн. Но происхождение железными клещами тащит ее в душные объятия родины - то папа заставит учиться в совковом ИСАА, то на судоремонтный завод отправит. Ведь система дошла уже той стадии разложения, когда судоремонтный завод можно доверить только Лизе Песковой, все остальные - предадут, украдут, обманут и т.д.

Надеюсь, когда-нибудь об этом снимут драматический сериал "Номенклатура тоже плачет". О том как дети российской элиты мечтают накуриваться в гей-клубах Амстердама, а их неумолимо тащат домой: инспектировать верфи, начальствовать над ВПК, бурить скважины и т.д.

Сочувствует Елизавете Песковой и ​Олег Кашин (платный раздел Republic):

В ее новый странный социальный статус Елизавету Пескову тащит не отец-чиновник, а та логика устройства российского общества, которая сильнее и Пескова, и его дочки, и вообще сильнее всех. Не бывает так, чтобы феодальная династическая логика касалась только тех, кто сам готов признавать ее и следовать ей. Законы гравитации одинаковы для всех. Ты можешь хотеть жить в Париже парижской беззаботной жизнью, как в фильме «Амели», и посмеиваться над глупостями, царящими на родине, но ты – дочка, и если родители тебя не обеспечили местом в государственной иерархии – они не захотели, ты не захотела, не имеет значения, – иерархия сама придет к тебе и втянет тебя. Тебе может быть сколько угодно лет, ты можешь быть как угодно образованна и как угодно умна или неумна – это тоже не имеет значения, потому что ты дочка. Ты дочка – для Володина, для Кадырова, для бизнес-ассоциации «Аванти» и для севастопольского судостроителя Олега Гасанова; и, хочешь ты этого или нет, они будут относиться к тебе точно так же, как относятся к сыновьям Чайки или Патрушева. Из этой системы отношений так просто не вырваться, тебя всегда по умолчанию будут воспринимать как представителя федеральной властной элиты, хочешь ты этого или нет, а остальное уже детали – можно выигрывать тендеры или занимать должности, а можно не делать ничего, все равно ты останешься дочкой, даже если будешь этому сопротивляться. Ты не сможешь быть обычным, нормальным человеком, рано или поздно ты станешь одной из них, и твои друзья, назначенные тебе судьбой, – не парижские сокурсники, а Патрушев-младший, Чайка-младший и Фрадков-младший. Тебе некуда бежать, сопротивление бесполезно. Это не щедринский сюжет, а кафкианский.

Алексей Балакирев

На эту тему у меня есть одна история – из 90-х, но по сути та же фигня.

Помните Владимира Борисовича Рушайло? Ему удалось вместе с банкиром Смоленским и решалой Качуром создать сначала "Фонд поддержки подразделений повышенной группы риска", а потом на основе его и собственную финансово-промышленную группу (так называемый "Шаболовский общак"). Не такую и крупную по нынешним меркам, оценочно заметно меньше миллиарда долларов.

А я неплохо знал Вову Качура, сына Александра Михайловича – он дружит с партнёром моего младшего двоюродного брата – они там все дружат – сын Смоленского, сын Волошина и проч.

В какой-то момент Володе Качуру пришлось вернуться из Лондона и заняться семейным бизнесом – и отправиться в Сибирь руководить каким-то монструозным заводом.

И вот он стоит там в Сибири на пороге своего коттеджа, курит и смотрит на жёлтый снег, на это вот всё – и зачем только он в Лондоне учился и жил, это же жёсткая жесть!

Лиза-то на "судопроизводство" приедет и уедет, а вы представьте,

каково там остаться!

На тот же сюжет можно взглянуть и иначе.

Эдуард Надточий

я вам скажу, что на деле происходит: чеченская кадыровская мафия, в которую входит и песков, решила прибрать к рукам активы в крыму. Песков решил дочу пристроить как прикрытие для откатов. И что пескова таскалась в платье от дочки кадырова - вишенка на этом [адском] тортике. Насколько я понимаю, главная цель этой "ассоциации" - крышевать чеченский "малый" рэкет в приморье, ну и где еще получится, создавая молодым чеченам возможность просачиваться по делу отжима как можно более широко.

Есть и мнение, что Елизавету никто не заставлял.

Александр Морозов

а я как-то иначе отнесся к сообщению о поездке дочери Пескова на Севастопольский завод. Мне показалось, что это трогательно и по-хорошему "инфантильно". Ведь другие "дети" сразу садятся на тихие злачные места и начинают "обогащаться" и "приобретать опыт" (т.е. осваивать "систему"). А песковская девочка решила стартовать так сказать "олдскульно", в формате "молодая гвардия" 2008 года - с мелким бюджетом и своего рода "идеализмом", свойственным провинциальным детям, лишенным доступа к быстрому социальному лифту. То есть она вместо того, чтобы сказать папе: "пришло, старик, время аленького цветка, вези сюда место вице-президента Внешэкономбанка..." - вместо этого поехала куда-то к докерам, нюхать портянку, так сказать... в низы... народолюбие и все такое... своего рода "протест", анфан-террибль...

Grisha Khrabrov

Протест, который живёт внутри системы. Это хождение в народ даже более цинично, по-моему, чем традиционная синекура. Потому как демонстрирует не обычное трусливо-настороженное отношение к жизни наворовавшей псевдоэлиты, стремящийся пристроить потомство, а настоящий аристократический жест. Это поступок элитария, который считает себя уже признанным представителем нового дворянства.

С теми, кому кажется, что пресс-секретарь президента России как-то неправильно пристроил свою дочь, спорит прокремлевский политолог ​Сергей Марков:

Дочь пресс секретаря Президента Дмитрия Пескова, Лиза Пескова, после обучения за границей и глупых оскорбляющих Россию и наш народ высказываний вернулась в Россию и была устроена заниматься пиаром судостроительного завода в Севастополе. Это вызвало всеобщее возмущение. И зря. Пораскиньте лучше мозгами.

1. Наглые высказывания о России это плохо, но вы, что, все удачно воспитали своих детей. У Пескова тоже проблемы, как у многих. Тем более, он на работе всегда, вот и упустил воспитание. Посочувствовать надо. Тем более, кажется, дочь от первого брака, а у Пескова же свадьба недавно была. Не так легко дочь в такой ситуации воспитывать. Что Песков не стал публично дочь ругать, а защищал ее - разве не правильно? Правильно сделал: публично защитил, а дома отругал.

2. После скандала он ее забрал из за границы в Россию, чтобы взять под контроль. Что, не правильно? Правильно сделал. Все так должны бы.

3. Определил не куда нибудь, а в Севастополь. Это и под санкциями. И рядом с офицерами - чтобы училась Родину любить у севастопольцев. Что, не правильно? Правильно сделал.

4. Что поместил в пиар - а куда еще? Ведь он же в пиаре работает. Рабочая династия. Все родители, кто добился успеха в профессии, мечтают, чтобы дети пошли по их стопам. Что, не правильно? Правильно сделал.

Она вроде будет не начальником работать, а специалистом. Вот если начальником с высокой зарплатой и работой "не бей лежачего" он ее устроит, тогда и будете Пескова ругать. А пока лучше подумайте своими мозгами, не ведитесь на пропаганду и признайте, что Песков в положении отца сложном и сейчас все вроде делает правильно. Пожелаем ему успеха в воспитании дочери патриотом, специалистом, и нравственным человеком. И Севастополь для этого идеальное место.

В том, что у Песковых все идет по плану, уверены и многие либеральные комментаторы.

Виктор Шендерович

Небедная Лиза, дочь путинского пресс-секретаря Пескова, в ходе своего визита в Севастополь, отрекламировала платье дочери Кадырова и приступила к решению кадровых проблем местного судоремонтного завода...

Набоков, помнится, все пытался объяснить американским студентам значение русского слова poshlost… Ему пригодился бы для объяснений этот эпизод.

Милая деталь: Лиза эта теперь - не просто светское диво с папиной фамилией, а советник президента по молодежному предпринимательству Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России.

У Шварца про это было сказано: «Умоляю, принцесса: молчите! Вы так невинны, что можете сказать страшные вещи».

Мы и без Лизы знали, что патриотизм – самый доходный бизнес в России, что это слово открывает казну и затыкает рты оппонентам… - но чтобы вот так прямо, через черточку…

Maria Phillimore-Slonim

Патриотизм+пиар+платье от дочери Кадырова=страшная сила!

Nikolai Klimeniouk

Дочь секретаря внука повара в нарядах дочери жены главы

Кажется, эту гремучую смесь гламура с политикой мы уже где-то видели – и ​Екатерина Винокурова уточняет, где именно:

В нулевые Собчак плясала в гламурных клубах с олигархами, теперь Лиза Пескова танцует лезгинку с Кадыровым. Всему своя мода.

В статье "Елизавета Пескова как новая Ксения Собчак" Винокурова пишет:

Если когда-нибудь исследователям станет интересно, что было модно в нулевые годы, достаточно будет взять подшивку журнала Tatler и просмотреть публикации, фигурантом которых являлась Ксения Собчак. Вечеринки в модных клубах, показы гламурных светских львиц, на деньги мужей перековавшихся в дизайнеры (например, той же Ульяны Сергиенко), наркотики, шампанское, «блондинка в шоколаде». Представление о модных трендах России 10-х можно получить, изучив Instagram Елизаветы Песковой. Жить в Европе, критиковать Россию за отдельные недостатки, хвалить Собянина за урбанизм, который не принимает только московское быдло, ездить в Чечню и дружить с Рамзаном Кадыровым, состоять в бесмысленных, но патриотичных организациях и в шелковом платье призывать ровесников идти работать на заводы. Елизавета Пескова становится новой королевой модных трендов, а модные тренды сейчас таковы.

Мария Баронова

Йееее, все ждала, когда же уже кто-нибудь напишет, что Лиза Пескова - это косплей Ксении Анатольевны. Причем буквально до мелочей. Тот же феодализм, то же становление. Тогда дочь начальника, сейчас дочь подчиненного. Самоопыление и почкование, как образ будущего

Пойдет ли и в дальнейшем дочь Дмитрия Пескова по стопам дочери Анатолия Собчака? Об этом мечтает вслух ​Станислав Яковлев:

Если в России вновь взбунтуется креативный класс, митинг на Болотной площади будет вести Лиза Пескова.

Мне, во всяком случае, так кажется. Точнее - хочется. Это было бы эффектно и вместе с тем аутентично.

"Папа, папа, зачем ты поддерживаешь это чудовище?"