В Федеральном СПИД-центре не знают, когда закупят новые препараты

Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа не получает лекарств, а его руководство не знает, когда будут произведены закупки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора организации Вадима Покровского.

Он уточнил, что число пациентов в регионах продолжает расти и скоро понадобятся дополнительные медикаменты.

В июне СМИ сообщали, что федеральный СПИД-центр не получит новых лекарств в этом году. В организации предупредили, что имеющихся запасов хватит до августа, а реальная цифра ВИЧ-инфицированных составляет около полутора миллионов человек. В Минздраве назвали цифру почти в два раза меньше.