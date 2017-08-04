В Псковской области неизвестные напали на дом депутата от "Яблока"

В ночь на 4 августа в городе Пустошка Псковской области неизвестные напали на дом местного депутата от партии "Яблоко" Светланы Васильковой. В доме были разбиты несколько окон. Полиция зафиксировала произошедшее.

Сама Василькова связала нападение с давлением перед грядущими выборами. Депутат Псковского областного Собрания от "Яблока" Лев Шлосберг подал заявление в полицию с требованием расследовать преступление.

3 августа суд в Тверской области арестовал активиста "Яблока" Владимира Егорова, которого обвиняют в призывах к терроризму. В середине июня Егоров покинул Россию после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Активист просил политического убежища на Украине и в Белоруссии, однако ему отказали.