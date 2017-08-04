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В Омске гей отсудил компенсацию за отказ взять его на работу

Иллюстративное фото

Первомайский районный суд Омска присудил местному жителю Эдуарду Мыре 30 тысяч рублей за то, что его отказались взять на работу из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Как сообщает интернет-издание "ОмскЗдесь", компенсацию обязан выплатить директор магазина спортивного питания Hardcore Андрей Чистяков.

В мае Чистяков отказал Мыре в трудоустройстве из-за того, что его "манера поведения, а также внешний вид создают впечатление", что он "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения". После этого Мыра подал в суд иск с требованием признать отказ незаконным и компенсации в размере 50 тысяч рублей.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков в России был принят летом 2013 года. Его нарушение грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Если пропаганда велась в интернете, то штраф может достигать 100 тысяч рублей. С 2014 по 2016 годы по этому закону в России оштрафованы14 человек. В июне Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.

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