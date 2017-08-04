В Исаакиевском соборе сокращают сотрудников

В Исаакиевском соборе без объяснения причин увольняют сотрудников отдела по связям с общественностью, концертного отдела, выставочного сектора. При этом директор собора Юрий Мудров в интервью на сайте музея, опубликованном с подзаголовком: "Внимание! Ложная информация", отрицает увольнения: по его словам, сокращены всего 3 человека.

Сотрудница пресс-службы концертного отдела Марина Корнакова, с которой не продлен договор, рассказала Радио Свобода, что только в концертном отделе в разгар сезона уволены ключевые сотрудники – все администраторы, машинисты сцены и билетер, без которых проведение концертов невозможно. Корнакова удивлена, что в своем интервью Мудров заявляет, что рабочие не нужны, потому что в соборе нет сцены: на самом деле, для проведения концертов на каждой площадке, включая Исаакиевский собор, обязательно сооружается сцена и расставляются сотни стульев для зрителей. А без администраторов невозможно информировать публику о концертах и продавать билеты.

Концертный хор Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова очень популярен в городе, но теперь концерты, возможно, будут сорваны – их проведение просто некому обеспечить.

Корнакова подчеркивает, что новый директор Исаакиевского собора своими руками разрушает многолетний труд сотрудников, к которым он, по ее мнению, выказывает беспрецедентное неуважение. Она уверена, что он назначен директором Исаакиевского собора с тем, чтобы передать его Церкви. Корнакова называет это рейдерским захватом.

Сегодня же стало известно, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время визита в Республику Мордовию, где он прежде возглавлял епархию, сказал, что он надеется, что Исаакиевский собор будет передан Церкви в ближайшее время.