La Femme: из психотропиков Берлина

Хедлайнер тридцать третьего выпуска программы "Музыка на Свободе" – свежий и модный французский проект в стиле электропоп под названием La Femme. Рок-критик Артемий Троицкий не стесняется признаться в симпатиях к этому дуэту.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radio-svoboda/la-femme-iz-psikhotropikov-berlina">SoundCloud</a>

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La Femme, понятное дело, "женщина", а поскольку артикль определенный, то название проекта можно даже перевести как "Эта женщина". Любопытно, что ни одной женщины собственно в ядре музыкального коллектива нет. Это два парня-электронщика, их зовут Саша Гот и Марлон Манье. Собрались они вместе недавно, в 2010 году, и начали записывать песни с помощью компьютеров и прочей цифровой техники. Да, La Femme – группа, использующая почти исключительно электронное звучание, живых гитар вы тут практически не услышите, не говоря уже о духовых инструментах и прочем струнно-щипковом антиквариате. Что до женского персонала, то там целая стайка – их около десятка – приглашенных вокалисток.

Совсем недавно я рассказывал вам о другом, более заслуженном и знаменитом французском проекте, Nouvelle Vague – так вот здесь их формула воспроизведена в точности. С той лишь разницей, что все солистки – местные девушки, француженки. Первый альбом La Femme вышел в 2014 году и получил название Psycho Tropical Berlin, "Психо-тропический Берлин" (что бы это ни значило). Альбом пришелся очень по вкусу продвинутой публике; La Femme всячески отметили, как лучших дебютантов; состоялись первые зарубежные гастроли – в Бенилюксе и Великобритании. Сейчас я хотел бы вам предложить пару треков с "Берлинских психо-тропиков", причем с разными вокалистками. Первый называется Amour Dans Le Motu, и тут поет Клеманс Кеннек.

Начало 1980-х годов было временем невероятного расцвета французской электронной "новой волны". Влияние той музыки – и более жестких экспериментальных Kas Produkt, и галантно-мелодичных Les Rita Mitsouko – ощущается и в саунде, и в атмосфере записей La Femme. Еще один трек с этого же альбома – Saisis La Corde. Тут уже поет другая певица, а именно Джейн Пейно.

Долгожданный второй альбом вышел у La Femme совсем недавно и получил название Mystere, "Тайна". Здесь впервые запели – соскучившись, наверное, в технических ролях продюсеров и аранжировщиков – и сами основатели проекта, Марлон Манье и Саша Гот. Послушайте, как звучат их голоса в песне Où va le monde, "Куда катится мир"​

Oценивая альбом, критика (в данном случае французский журнал Irrockuptibles) обратила внимание на то, что Mystere, с одной стороны, заметно разнообразнее дебютного диска, а с другой – не так выразительно исполнен концептуально, иными словами, более эклектичен и компромиссен. Следующая песня имеет легкий восточный оттенок, называется Al Warda, а запевает в ней Сара бен Абдала.

За свое содержание новый альбом La Femme, напротив, удостоился комплиментов: наряду с любовной лирикой и характерными романтическими песенками тут имеются треки на злободневную социальную и даже политическую тематику – от "мусульманского вопроса" (нечто в духе "Покорности" Мишеля Уэльбека) до общего недоверия к власти. Завершим мы знакомство с альбомом Mystere песней Le Vide Est Ton Nouveau Prénom – "Пустота – это твоя новая фамилия". Здесь солируют Джейн Пейно, голос которой вам уже знаком, и Клара Лучиани.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 33):

1. Little Annie (USA), Dear John, LP Trace

2. "Чёртово колесо инженера Ферриса" (Россия). "Сухие и мокрые", LP "50 оттенков Ферриса"

3. Otso (Finland). QC Underground, LP Dendermonde

4. La Femme (France). Amour dans le motu. LP Psycho Tropical Berlin

5. La Femme (France). Saisis la corde, LP Psycho Tropical Berlin

6. La Femme (France). Ou va le monde, LP Mystere

7. La Femme (France). Al Warda, LP Mystere

8. La Femme (France). Le vide est ton nouveau prenom, LP Mystere

9. Fela Ransome Kuti & Nigeria 70 (Nigeria). My Lady Frustration, LP The '69 L.A. Sessions

10. ØY (Ghana/Switzerland/Germany). Horizon, LP Space Diaspora