Крымского журналиста Николая Семену заочно наградили в Киеве

Крымского журналиста, сотрудничавшего с сайтом "Крым.Реалии", Николая Семену заочно наградили в Киеве "Знаком народного уважения".

Как сообщает "Крым.Реалии", вместо Семены, который находится под подпиской о невыезде в аннексированном Крыму, награда была вручена главе Независимого медиа-профсоюза Игорю Чайке.

Выступая на церемонии в Украинском доме в Киеве, Чайка подчеркнул, что Семену преследуют за профессиональную деятельность, за то, что он назвал "свою родину частью Украины". Профсоюзный лидер также призвал помнить и о других "украинских узниках Кремля" - Олеге Сенцове, Романе Сущенко и других.

Чайка передал награду Семены продюсеру и теле- и радиопроектов "Крым.Реалии" Катерине Некречей.

В настоящее время Семену судят в Симферополе. По версии обвинения, в статье о блокаде Крыма, опубликованной в 2016 году на сайте "Крым.Реалии", журналист призывал к нарушению территориальной целостности России. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Семена не признает вины и неоднократно заявлял, что реализовывал свое право на "свободное выражение мнения".

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключённым.

США, Евросоюз, правозащитные и журналистские международные организации призывают Россию отказаться от судебного преследования Николая Семены и освободить его.

