В Карелии и Екатеринбурге вспоминают жертв сталинских репрессий

В Карелии и Екатеринбурге 5 августа вспоминают жертв сталинских репрессий.

На мемориальном кладбище "Сандармох" в Медвежьегорском районе Карелии более ста человек собрались на мемориальную акцию. Присутствовали генеральные консулы США, Нидерландов, Норвегии, Польши, Литвы и Украины.

Ежегодные памятные мероприятия, включая православную и католическую панихиды и траурные митинги, в лесном урочище Сандармох проводятся с момента открытия кладбища в 1998 году. Первые массовые захоронения расстрелянных были найдены в 1997 году. В 1937-1938 годах здесь были тайно расстреляны свыше девяти с половиной тысяч человек 58 национальностей - спецпоселенцы, заключённые с Беломорско-Балтийского канала и из Соловецких лагерей, а также жители окрестных деревень.

Почтили память жертв сталинских репрессий и в Екатеринбурге. Были возложены цветы на месте массовых захоронений. В 1937 году в Свердловской области в подвалах внутренней тюрьмы НКВД были расстреляны более 15 тысяч человек

Траурные митинги приурочены к 80-летию начала "Большого террора" - выпуска секретной директивы НКВД о вынесении расстрельных приговоров "тройками" на основании справок лагерной администрации. В регионы направили план по расстрелам. Начались массовые внесудебные расправы.



