На алмазном руднике в Якутии продолжаются поиски 8 горняков

На алмазном руднике в якутском городе Мирный продолжаются поиски восьми горняков, остающихся под землей после частичного затопления шахты. Спасатели считают, что есть надежда найти их живыми, так как все системы жизнеобеспечения в шахте работают нормально.

Ранее в субботу удалось спасти шахтера Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь. Он доставлен в реанимацию.

4 августа на руднике "Мир" произошел внезапный выброс воды в горную выработку. В этот момент в шахте находился 151 человек. 143 были спасены.

В Мирном введен режим чрезвычайной ситуации.

Это уже второе за неделю происшествие на руднике "Мир", которым владеет концерн "Алроса". 29 июля в результате обрушения породы пострадал один человек.

"Алроса" утверждает, что рудник ранее не считался аварийным, однако за 8 лет работы его подземной части произошло 6 аварий, в результате которых погибли два человека, шестеро были ранены.