В Екатеринбурге прошла акция "Горькая память Урала", приуроченная к 80-летию начала "Большого террора" - выпуска секретной директивы НКВД о вынесении расстрельных приговоров "тройками" на основании справок лагерной администрации. Планировалось, что участники акции пройдут путь от города до мемориала, установленного на месте массового захоронения. В последний момент в ГИБДД заявили, что не могут найти автомобиль для сопровождения колонны. От шествия пришлось отказаться и ограничиться возложением цветов. Как рассказала корреспонденту Радио Свобода руководитель екатеринбургского "Мемориала" Анна Пастухова, в Свердловской области, в которую раньше входила и Пермская, за один неполный год с августа 1937 по июнь 1938 года в подвалах внутренней тюрьмы НКВД были расстреляны более 15 тысяч человек. Тела убитых сбрасывали в расстрельные рвы на 12-м километре Московского тракта. Сейчас здесь сооружен мемориал с именами 20 тысяч жителей Свердловской области, расстрелянных за все годы сталинского правления. Почтить память своих родных пришла сюда и жительница Екатеринбурга Ираида Нечепуренко.