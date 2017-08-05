Общий рынок стран Южной Америки - Mercosur приостановил членство Венесуэлы на неопределённое время в связи с нарушением в стране норм демократии.

Об этом решении объявили 5 августа на встрече в Сан-Паулу (Бразилия) министры иностранных дел Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии. Организация требует восстановить демократический строй, освободить политзаключённых и начать процесс "политического перехода власти", говорится в принятом заявлении.

В то же время глава МИД Бразилии Алоисио Нуньес отметил, что санкции не касаются торговой и миграционной политики Mercosur из опасения усугубить гуманитарный кризис в Венесуэле.

Как только о решении общего рынка стран Южной Америки стало известно, венесуэльская проправительственная "конституционная ассамблея" отправила в отставку генерального прокурора Луизу Ортега, выступающую против политики президента Николаса Мадуро.

Правительства разных стран, международные организации расценили как попытку узурпации власти президентом недавние выборы так называемой "конституционной ассамблеи" с неограниченными полномочиями. Она создана Мадуро в противовес оппозиционному парламенту.

В Венесуэле, входящей в десятку ведущих нефтедобывающих стран, продолжается масштабный социально-экономический кризис: страна испытывает нехватку продуктов питания, медикаментов, стремительно растут цены, обвально снижается курс местной валюты. Жертвами столкновений в стране за 4 месяца стали более 120 человек.