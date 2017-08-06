В Якутске прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

В Якутске прошла акция в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет заключения по обвинению в терроризме.

Как сообщила в своем фейсбуке бывшая участница группы Pussy Riot Мария Алехина, на мосту через озеро Сайсары была размещена растяжка со словами Free Sentsov ("Свободу Сенцову"). С двух сторон растяжки активисты в балаклавах зажгли синюю и красную дымовые шашки. Видео акции размещено на странице Алехиной.

По ее словам, якутская колония №1, где отбывает наказание Сенцов, находится в семи с половиной километрах от моста.

По мнению активистки, "дело Сенцова и Кольченко – одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны".

В 2015 году российский суд признал граждан Украины – режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко виновными в подготовке и совершении терактов в аннексированном Крыму и приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они свою вину не признали.

Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными.

Украина и ряд западных стран и международных организаций продолжают требовать их освобождения и возвращения на родину.

Ежегодно на Украине, в России и многих других странах проходят акции в поддержку Сенцова и Кольченко.