Путин поручил повысить качество и доступность ритуальных услуг

Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсантъ".

В списке поручений президента — бесплатное выполнение гарантированного перечня ритуальных услуг по принципу "одного окна" с использованием номера пенсионного страхования. Сейчас для получения услуги необходимо оформлять более пяти документов в разных инстанциях, пишет газета.

Президент также поручил провести инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ и завершить разработку закона о похоронном деле.

Ежегодно на выплату социальных пособий на похороны направляют 20 миллиардов рублей, а объем рынка платных услуг в этой сфере равен примерно 60 миллиардам рублей. Кроме того, в каждом шестом регионе России нет государственных служб, работающих в сфере погребения, что приводит к росту числа так называемых серых агентов. За их услуги приходиться платить в 10–15 раз дороже. Объем этого неучтенного сегмента услуг в контрольном управлении президента оценивают в 120–150 миллиардов рублей.