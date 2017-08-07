СМИ: КНДР откзалась от переговоров с Южной Кореей

КНДР отказалась от предложения Южной Кореи возобновить военные переговоры между Сеулом и Пхеньяном, чтобы снизить напряженность. Северокорейский министр иностранных дел мотивировал отказ тем, что этой инициативе южного соседа "не хватет искренности", сообщает южнокорейское агентство Йонхап.

Короткая встреча двух министров (около трех минут) прошла в Маниле в воскресенье в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В середине июля Сеул предложил Пхеньяну провести военные переговоры в демилитаризованной зоне между двумя государствами. Отмечалось, что в ходе переговоров южнокорейские власти собираются урегулировать напряженность на границе двух стран и возобновить воссоединение семей, разделенных Корейской войной 1950-х годов. Последние подобные переговоры прошли в 2015 году.

5 августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил ужесточение санкций в отношении КНДР – в ответ на ее недавние испытания межконтинентальных баллистических ракет, что нарушает предыдущие резолюции ООН.