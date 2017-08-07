Обвинение просит для Ахтема Чийгоза 8 лет колонии строго режима

Обвинение запросило 8 лет лишения свободы в колонии строго режима для одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом заявила в понедельник прокурор Анастасия Супряга, выступая на прениях сторон в Верховном суде аннексированного Россией Крыма.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, прокурор утверждает, "в судебном следствии вина подсудимого полностью доказана". При этом она сослалась на заключения судмедэкспертиз от 2015 года, а также на показания свидетелей, в том числе – тайных. Судебное следствие по делу Чийгоза завершилось 1 августа.

Для поддержки Ахтема Чийгоза на заседание суда пришли около 50 человек, включая замглаву Меджлиса Ильми Умерова и других активистов.

Ахтема Чийгоза задержали два года назад за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Российские власти обвиняют заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Сам он вину не признает, правозащитный центр "Мемориал" считает его политзаключенным.

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