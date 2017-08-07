"Новая газета": на суде в Грозном обвиняемые заявили о пытках

В Грозном подсудимые Магомед Тарамов и Джамалай Тазбиев, которых обвиняют в попытке присоединиться к экстремистам в Сирии, рассказали о применении к ним пыток. Показания Тарамова и Тазбиева подтвердили жители их родного поселка. Они также заявили о готовности выступить свидетелями в суде. Об этом пишет "Новая газета", отмечая, что подобное происходит в Чечне впервые.

17 декабря в Грозном произошло нападение на сотрудников правоохранительных органов. Нападавшие были убиты. После этого начались массовые задержания. По информации издания, были задержаны порядка 200 человек. Минимум 27 из них были предположительно застрелены чеченскими полицейскими в ночь на 26 января. 9 июля в "Новой газете" был опубликован материал о внесудебных расправах в Чечне. Власти Чечни назвали эти сообщения ложью. Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу уже четыре месяца ведет проверку информации о внесудебных казнях.

Жители поселка Красная Турбина Тарамов и Тазбиев были задержаны вечером 27 января. В середине марта им предъявили обвинение в том, что они планировали уехать в Сирию, чтобы присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена в России). Оба сначала признали вину, однако в суде рассказали о применявшихся к ним пытках. По словам Тарамова, на базе ОМОНа его били железной дубинкой, пытали током, одевали пакет на голову. Пытки продолжались пять-шесть дней.