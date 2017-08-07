В Якутске полиция задержала участницу Pussy Riot Марию Алёхину

В Якутске полиция задержала участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову, которые накануне приняли участие в акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Их доставили в отдел полиции, чтобы составить протокол о проведении несогласованной акции, рассказала Алехина "Медиазоне".

В воскресенье, 6 августа, активистки разместили на мосту через озеро Сайрасы растяжку со словами Free Sentsov ("Свободу Сенцову"). Видео акции размещено на странице Алехиной в фейсбуке. По ее словам, якутская колония №1, где отбывает наказание Сенцов, находится в семи с половиной километрах от моста.

В 2015 году российский суд признал граждан Украины – режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко виновными в подготовке и совершении терактов в аннексированном Крыму и приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они вину отрицали. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными.