Французы выступают против статуса первой леди

Более 200 тысяч французов подписали петицию против присвоения официального статуса первой леди для жены президента Франции Эммануэля Макрона - Брижит. Об этом сообщает CNN. Статус не предполагает зарплаты, но позволит жене президента содержать офис, подчиненных и иметь отдельный бюджет.

Петицию разместил художник Тьерри Поль Валетт. Он напомнил о том, что во время предвыборной кампании Макрон обещал, что его супруга будет играть только общественную роль и не будет получать денег из бюджета государства. Валетт также отметил, что в настоящий момент супруга Макрона уже имеет несколько помощников, секретарей и двух охранников.

В ходе предвыборной кампании Макрон неоднократно критиковал предшественников за то, что они не узаконили статус первой леди государства. По его мнению, это позволяло бесконтрольно тратить на содержание жены президента средства напрямую из казны. Так, на жену Николя Саркози уходило примерно 60 тысяч евро в месяц.

