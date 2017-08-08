В России вручили первый диплом кандидата теологии — его получил протоиерей Павел Хондзинский. Об этом сообщает "Интерфакс".

Диплом кандидата теологии выдан на основании соответствующего приказа министерства образования и науки, который вступил в силу 25 июня.

Несколько российских ученых ранее подали апелляцию на первое в России решение о присвоении ученой степени по теологии, указав на ряд нарушений, допущенных при защите диссертации. Так, по их словам, приказ Минобрнауки, позволяющий присуждать степень "кандидат теологии", вступил в силу уже после защиты, которая состоялась 1 июня. Хондзинский изначально был соискателем ученой степени кандидата философских наук, что отражено в тексте его диссертации.

Теология была признана научной специальностью решением президиума Высшей аттестационной комиссии от 12 октября 2015 года. Диссертационный и экспертный советы по теологии были сформированы в 2016 году.