В России вдвое сократилось число довольных работой учителей

Доля учителей средней школы, довольных своей работой, за год упала с 42 до 22 процентов. В предыдущие несколько лет их число росло. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на опрос, проведенный Высшей школой экономики и "Левада-центром".

С 28 до 34 процентов увеличилась и доля учителей, недовольных своей зарплатой. У 22 процентов респондентов за последние два года она уменьшилась. Половина участвовавших в опросе учителей сообщили, что получают по основному месту работы менее 20 тысяч рублей в месяц.

По данным Росстата, средняя зарплата учителей в 2016 году составляла чуть более 33 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что в ходе опроса преподаватели называли сумму, которую они получают "на руки", а Росстат – начисленную зарплату.

Повышение зарплаты учителей средних школ предусматривали так называемые майские указы, подписанные Владимиром Путиным в 2012 году. Предполагалось, что к 2018 году педагоги должны получать зарплату не ниже средней по региону.

Год назад глава правительства России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о зарплатах учителей, заявил, что тем, кто хочет зарабатывать деньги, лучше заняться бизнесом. Низкую оплату труда педагогов глава правительства объяснил тем, что учитель – это "призвание". Это заявление премьера вызвало бурную реакцию в соцсетях.