В Москве начался суд по делу Алексея Улюкаева

В Замоскворецком суде Москвы во вторник начались предварительные слушания по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Как сообщает РИА Новости, перед заседанием суда, которое проходит в закрытом режиме, бывший чиновник в очередной раз заявил, что не признает вину.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании "Башнефть".

После задержания Улюкаев, занимавший свой пост с 2013 года, был отстранен от должности.