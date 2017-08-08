В Москве начался суд по делу Алексея Улюкаева

В Замоскворецком суде Москвы во вторник начались предварительные слушания по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его обвиняют в получении крупной взятки.
Как сообщает РИА Новости, перед заседанием суда, которое проходит в закрытом режиме, бывший чиновник в очередной раз заявил, что не признает вину.
Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании "Башнефть".
После задержания Улюкаев, занимавший свой пост с 2013 года, был отстранен от должности.
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