Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Улюкаева

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает "Интерфакс".
Улюкаева задержали в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".
После задержания Улюкаев был отстранен от своей должности.
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