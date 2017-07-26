Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Улюкаева

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает "Интерфакс".

Улюкаева задержали в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

После задержания Улюкаев был отстранен от своей должности.