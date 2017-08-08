Мосгорсуд приостановил депортацию Али Феруза

Мосгорсуд приостановил исполнение решения о депортации журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которого обвиняют в нарушении миграционного законодательства России. Процедура выдворения журналиста не начнётся, пока Европейский суд по правам человека не рассмотрит его жалобу. Все это время Феруз будет находиться в центре временного содержания беженцев. 1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать журналиста в Узбекистан. 4 августа ЕСПЧ указал российским властям, что Феруза нельзя выдворять из страны в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге. Али Феруз не может вернуться в Узбекистан, так как там его могут арестовать по ложному обвинению в сотрудничестве с террористическими организациями. Феруз говорит, что правоохранительные органы заинтересовались им после серии публикаций об Узбекистане.