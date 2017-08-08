Кто прервет правление Путина? Эфир в 19:05

Путинский срок правления сравнялся с брежневским. Об этом Андрей Колесников
Сергей Удальцов вышел на свободу в день, когда срок правления Путина сравнялся со сроком правления Брежнева. Есть ли в этом некая символика? Когда прервется эра Путина? В гостях аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников и активист "Левого фронта" Алексей Сахнин. Ведущая Елена Рыковцева
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