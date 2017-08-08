Путин в годовщину начала войны с Грузией прибыл в Абхазию

Президент России Владимир Путин в день годовщины начала российско-грузинской войны прибыл с "рабочим визитом" в Абхазию. Как сообщает "Интерфакс", президент проведет переговоры с главой непризнанной республики Раулем Хаджимба.

Российско-грузинская война началась 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались 5 дней. Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек, с российской стороны погибли 67 военнослужащих. В результате войны Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве "независимых государств", а 2 сентября 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией.

Абхазия является частично признанной республикой. ООН считает ее территорией Грузии. Сами грузинские заявляют, что Абхазия "оккупирована Россией".