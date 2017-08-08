Пять кровавых дней

Годовщину российско - грузинского военного конфликта 2008 года, в Грузии традиционно начинают отмечать с седьмого а не восьмого августа. Высшее руководство страны и представители общественности возлагают венки на могилы сотен грузинских военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе боевых действий и бомбардировок.

Согласно грузинской официальной версии тех трагических событий, вооружённый конфликт начался не восьмого а в ночь на седьмое августа: не с бомбардировки грузинской артиллерией города Цхинвали, а масштабной бомбардировки артиллерией осетинских вооружённых формирований грузинского села Авневи, где тяжёлые ранения получили два грузинских миротворца из состава грузинского контингента трёхсторонних (российско – осетино - грузинских) миротворческих сил, введенных в зону конфликта летом 1992 года согласно "дагомысским соглашениям".

В докладе комиссии Европейского союза (так называемом "докладе Хайде Тальявини") говорится, что "кульминацией" долгого периода провокаций и роста напряжённости стал артиллерийский обстрел Цхинвали в ночь на 8 августа. В том числе из установок "Град".

Грузинская сторона никогда не отрицала очевидное – установки "Град" применялись. А Россия, на официальном уровне до сих пор отрицает, что именно российская армия 12 августа обстреляла город Гори (недалеко от Цхинвали) ракетой SS-26 "Искандер" с кассетной боевой частью. Ракета разорвалась в центре Гори, совсем рядом от знаменитого памятника Иосифу Сталину, который сейчас уже снесён властями.

В результате обстрела центральной площади Гори, погибли десятки мирных жителей, в том числе голландский телеоператор. Обломки ракеты "Искандер" до сих пор хранятся в МВД Грузии. Как и все материалы, доказывающие применение кассетных боеприпасов.

С другой стороны грузинская армия тоже использовала "кассетное вооружение", но министерство обороны Грузии утверждает, что кассетные снаряды применялись только дальнобойной артилерией для бомбардировки автодороги от Рокского тоннеля к Цхинвали, по которой с восьмого августа двигались колонны российской военной техники.

Откровения бывшего главнокомандующего

Экс-президент Грузии, Михаил Саакашвили до сих пор пытается объяснить общественности, почему в ночь на восьмое августа он отдал армии приказ о масштабном наступлении для "восстановления конституционного порядка" в Южной Осетии. Последнее его интервью на этот счёт было недавно показано в эфире телекомпании "Рустави-2".

В этом интервью Михаил Саакашвили сказал (причём впервые) много интересного о своих мотивах в те дни. Бывший президент напомнил, что вечером 6-го августа уже собирался лететь в Пекин для участия в церемонии открытия Олимпийских игр, но ему сообщили, что югоосетинские вооруженные формирования начали масштабный обстрел грузинских сёл Южной Осетии. В том числе села Авневи и крупнейшего в регионе села Тамарашени из так называемого "грузинского анклава", примыкающего к Цхинвали с севера.

По словам Саакашвили, президент Южной Осетии Эдуард Кокойты к тому времени открыто заявил о решимости "очистить Лиахвское ущелье".

Защитить Тамарашени и Лиахвское ущелье, примыкающее к Цхинвали с севера, с военной точки зрения можно было лишь масштабной атакой с юга на сам Цхинвали. Во всяком случае именно так свои действия объясняет экс-президент. Но гораздо интереснее и примечательнее другая фраза Михаила Сааакашвили.

В упомянутом интервью он так смоделировал вероятный ход событий: Грузинская армия бездействует; Осетинские и северокавказские добровольческие формирования атакуют грузинские сёла Лиахвского ущелья со стороны Цхинвали и с севера, со стороны Джавы; грузинские беженцы массово покидают дома и прибывают в Тбилиси; в столице начинаются волнения - оппозиция обвиняет президента в неспособности и безволии защитить грузинское население Южной Осетии; воспользовавшись массовыми беспорядками в столице и растерянностью армии, в Тбилиси врываются осетинские и северокавказские формирования; при этом запад "пожимает плечами", поскольку война приобретает характер грузино-осетинского а не российско - грузинского конфликта, то есть не конфликта между "большой Россией и независимой Грузией", а между грузинским государством и осетинским национальным меньшинством.

"В этом случае отношение Запада к данному конфликту было бы совершенно иным" - заявил Михаил Саакашвили. Он дал понять, что именно приказ о бомбардировке Цхинвали и масштабная атака на Южную Осетию заставила Россию и российскую армию выйти из комофортного положения наблюдателя за грузино-осетинским конфликтом и активно включится в боевые действия. "Как следствие, Запад активно вмешался, мы спасли Тбилиси, а также нашу государственность", - подчеркнул Михаил Саакашвили.

Ранее, в другом своём выступлении, опять-таки говоря о причинах и возможных последствиях "пятидневной войны", бывший президент произнёс удивительную фразу: "В те дни была опасность, что над Тбилиси мог взвиться осетинский флаг а Запад "пожал бы плечами" и сказал, чтобы мы разбирались с осетинами а не с Россией, которая тут якобы ни при чём".

Независимое информационно-аналитическое агентство GHN, комментируя откровения бывшего президента, отмечает, что судя по высказываниям Михаила Саакашвили, в те дни президент оказался перед выбором между "плохим" и "ещё худшим". Плохо то, что произошло после вмешательства России и в ответ на масштабную атаку грузинской армии на Цхинвали, а ещё хуже - это сценарий с гражданской войной в Тбилиси с участием грузинских беженцев из Южной Осетии, обвинениями в адрес президента в неспособности защитить грузинское население Южной Осетии, разложение вооружённых сил и захват Тбилиси не российской армией а осетинскими и казачьими формированиями, как это произошло в Абхазии во время войны 1992-1993 годов, когда Москва открыто не вмешивалось, но сил абхазского ополчения, казачьих формироваий и конфедерации горских народов Кавказа, при полном равнодушии и неучастии Запада, вполне хватило для изгнания из Абхазии грузинских войск вместе с грузинским населением республики.

Факты и интерпретации

У трагической статистики "пятидневной войны" есть одна странная на первый взгляд особенность: в первые годы после конфликта было точно установлено, что с 8 по 12 августа с российской стороны погибло 67 военнослужащих. В том числе российские миротворцы.

Кроме того, скурпулёзно подсчитано, что в период с 8 по 12 августа погибли 170 грузинских военнослужащих (в том числе грузинских миротворцев из состава трехсторонних МС), 14 сотрудников МВД Грузии и 224 мирных жителей – грузин. Число раненых мирных жителей и военных составляет 2 232 человека.

Столь же точно известно, сколько осетинских мирных жителей погибло с 8 по 12 августа: следственный комитет при прокуратуре РФ через годопубликовал официальные данные: за пять дней конфликта погибло 162 мирных жителя Южной Осетии.

А неясность в том, что до сих пор неизвестно, сколько за тот же период (то есть с 8-го по 12 августа 2008 года) погибло военнослужащих Юго-осетинской армии. Официально такой армии не существовала, но она проводила военные парады в Цхинвали и имела на вооружении тяжёлую артиллерию, которой и были обстреляны село Авневи, Тамарашени и другие сёла Лиахвского ущелья, начиная с утра 7 августа.

Сразу после начала боевых действий, Югоосетинская армия в интересах информационной войны была переименована в "ополчение". Но вновь возникает вопрос: неужели среди югоосетинского ополчения никто не погиб с 8 по 12 августа 2008 года? Почему есть точные данные о количестве погибших мирных жителей Южной Осетии, но нет никаких достоверных данных о числе погибших среди бойцов осетинского ополчения?

Многие грузинские эксперты делают вывод, что практически все из 162 "мирных жителя" Южной Осетии, упомянутых в итоговом докладе главы СК российской генпрокуратуры Александра Бастрыкина, как раз и были бойцами ополчения, но официально имели статус "мирного жителя", поскольку ни югоосетинской армии, ни югоосетинского ополчения формально-юридичесски не существовало.

Над этим вопросом работал известный эксперт Торнике Шарашенидзе:

- Неизвестно, сколько осетинских бойцов погибло с 8 по 12 августа 2008 года. Ещё до 8 августа начался обстрел грузинских сёл со стороны позиций осетинских формирований. После 8 августа российская пропаганда утверждала, что погибли 2000 мирных жителей. В конце концов признали, что погибло 162 мирных жителя. Но возникает вопрос: а сколько погибло со стороны осетинских формирований? А раз ничего не сообщается о числе погибших осетинских бойцов, то у нас есть полное право предположить: почти все упомянутые 162 "мирных жителя" как раз и были осетинскими бойцами, погибшими в ходе боёв с 8 по 12 августа.

Тем не менее, Торнике Шарашенидзе не полностью разделяет и версию бывшего президента Саакашвили о причинах и мотивах его (мягко говоря) импульсивного решения 8 августа:

- После того, как на бухарестском саммите Грузия не получила "план действий по члентству в НАТО", Россия почувствовала слабость запада, - его неготовность защищать Грузию. И Москва начала действовать. Россия уже тогда фактически открыла посольства в Цхинвали и Сухуми; кроме того, Россия ввела дополнительные войска в Абхазию. Таким образом, форсированно шёл процесс аннексии этих территорий. Именно это и подтолкнуло Михаила Саакашвили к необдуманным действиям – Абхазия и Южная Осетия фактически уже терялись для Грузии. Россия к тому моменту их уже аннексировала, хотя и не признавала формально их независимость.

Вряд ли последующие события на Украине – аннексия Крыма, создание ДНР и ЛНР, могут изменить что либо в нынешнем раскладе вокруг Южной Осетии а также Абхазии, откуда российские войска, кстати, вторглись в западную Грузию 10 августа 2008 года, одновременно изгнав из Кодорского ущелья местное грузинское население вместе с частями грузинской армии.

Гораздо важнее, существуют ли гарантии невозобновления войны. На днях, член кабинета министров Грузии, Министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил, что процесс строительства российскими войсками в Южной Осетии пограничных заграждений, рвов и инсталляция колючей проволоки на границе не выходит за территорию бывшей югоосетинской автономной области. Тем самым министр отверг утверждения ряда грузинских политиков о том, что Россия проводит политику "ползучей оккупации" остальной территории страны.Это заявление министра было воспринято как косвенное, но всё же официальное признание реалий, сложившихся в результате краткого, кровавого и ожесточённого военного конфликта августа 2008 года.

Военный марш вдоль Южной Осетии

В дни девятой годовщины конфликта в Грузиипроходят самые масштабные за всю историю страны военные манёвры государств, членовНАТО. В том числе США, ФРГ, Турции, Великобритании и Словении. Кроме того, в учениях участвуют подразделения армий самой Грузии, а также Украины и Армении. Всего 2 800 военнослужащих, сотни единиц военной техники, - американские Танки "Абрамс", бронетранспортёры и боевые машины пехоты немецкого и нидерландского производства.

Огромная колонна бронированнойтехники и личного состава, 1-го августа направилась из порта Поти через всю Грузию на бывшую российскую военную базу Вазиани, недалеко от Тбилиси. Значительная часть маршрута военной колонны проходила вдоль границы с Южной Осетией. На некоторых участках, эта граница находится всего в 400 метрах от автомагистрали Поти-Тбилиси.

Политолог Георгий Нодия делает вывод, что с 2008 года, особенно на фоне событий в Крыму и на Донбассе, восприятие действий России со стороны запада кардинально изменилось:

- 2008 год всё-таки многое изменил в международных отношениях. Это был первый случай после второй мировой войны, когда одно европейское государство насильственно изменило границы другого, соседнего государства. Затем аналогичная интервенция произошла на Украине. По сути происходит противостояние России и Запада. В 2008 году это не было ясно многим. Тогда некоторые пытались всё объяснить субъективными причинами – личным отношением между Саакашвили и Путиным. Но сейчас уже всем ясно: именно в 2008 году открылась новая глава отношений между Россией и Западом

Столь явная демонстрация военной мощи США и НАТО на Южном Кавказе, а также высказывания вице-президента США Майка Пенса, озвучившего в ходе своего двухдневного визита послания президента Дональда Трампа, убеждают грузинскую общественность в том, что западные союзники, во-первых, уже не верят (тем более на фоне событий на Донбассе) в миф об "абсолютно неспровоцированной агрессии Грузии против мирной Южной Осетии" но, в то же время предупреждают грузинских политиков, что Запад никогда не поддержит какие бы то ни было попытки насильственного восстановления территориальной целостности Грузии, но готов поддержать свободное и независимое развитие территории, находящейся под контролем Грузинского правительства.