ООН призвала власти Венесуэлы прекратить насилие

Участников акций протеста в Венесуэле незаконно отправляют под военный трибунал вместо гражданского суда и пытают в тюрьмах. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

По информации специальной мониторинговой группы ООН, в ходе начавшихся в апреле протестов в Венесуэле погибли 124 человека. В 46 случаях смерть протестантов произошла по вине полицейских, в 27 – по вине вооруженных проправительственных группировок. 8 пострадавших – сами полицейские. Правозащитники отмечают, что задержанных пытают электрошоком и газом. Имеются факты насилия над журналистами.

Зейд Раад аль-Хусейн призвал Каракас остановить давление на парламент и прекратить преследование протестующих. Ранее ЕС, США и ООН потребовали от властей страны освободить арестованных ранее лидеров оппозиции Леопольда Лопеса и Антонио Ледесму.

С начала апреля в Венесуэле проходят масштабные акции протеста против решения правительства расширить полномочия президента страны Николаса Мадуро и ограничить функции парламента, контролируемого оппозицией. 30 июля, несмотря на акции протеста и давление международного сообщества, власти страны провели выборы в так называемую "Конституционную ассамблею", которая сможет реформировать систему государственного управления и изменять конституцию. Николас Мадуро заявляет, что ассамблея – единственный путь восстановления порядка в стране. Оппозиция призвала к дальнейшим протестам.

