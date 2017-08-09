Правосудие. Эфир в 18:05

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 53,5 тысячи евро восьми воронежским предпринимателям, выступавшим против сноса Юго-Западного рынка Воронежа.

Тем временем чиновники заявили о намерении вмешаться в ситуацию, связанную с незаконным преследованием предпринимателей. В начале августа об избыточном давлении на бизнес со стороны контрольных и правоохранительных органов заявил и Владимир Путин.

О том от чего и как нужно защищать российских предпринимателей говорим с участниками сегодняшней передачи. В студии Радио Свобода уполномоченный по защите прав предпринимателей содержащихся под стражей Александр Хуруджи и координатор программы "Стоп-Арест" Алексей Громовенко. На видеосвязи из Воронежа предприниматель Елена Супрунова и адвокат Ольга Гнездилова.